Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nin yeni hizmet binasının açıldı. Açılış törenine Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, İyi Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Dizerkonca, Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, 6. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Tural, Oda Başkanları, Sivil Toplum Örgütü başkan ve yöneticileri, Siyasi Parti başkan ve yöneticileri, Muhtarlar, Daire Amirleri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını yapan Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Salim Aksoy, yeni hizmet binasının üyelerine ve Manavgat halkına hayırlı olmasını dileyerek “Binamızı 8 ay gibi kısa bir dönemde tamamladık. Dış mekanı ısıtma yalıtımı, mermer kaplama, iç mekanları laminent parke mermer. Son teknoloji kullanılarak yapılan binamızda asansör ve merkezi ısıtma sistemi bulunmaktadır. Binamızın tamamı kooperatifimizin hizmeti için kullanılmaktadır. Binamızın yapımından, temelinden bitimine kadar emeği geçenlere başta Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve Birlik Başkanımız Ahmet Tural olmak üzere müteahhitimiz Ebubekir Aytar'a, Mimarımız Ahmet ve Fatma Atçı hanımefendiye sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.Esnaf Kefalet Kooperatifi olarak sadece üyelerine kredi sağlayan bir kurum olmadıklarına da dikkat çeken Başkan Aksoy “Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi olarak Manavgatımızın güvenliği, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın geleceğe daha da güvenle bakmaları ve güvenlik güçlerimizin daha iyi hizmet verebilmesi amacıyla Manavgat emniyet müdürlüğümüze 2018 model bir otomobil alarak bağışladık. Bunu kooperatif yönetimi değil tüm esnaflarımız adına yaptık. Böylelikle emniyetimizin olaylara daha hızlı müdahalede bulunacağına, meydana gelebilecek olayların önüne geçebileceğine inanıyoruz. Tüm esnaflarımız adına bu aracın emniyet güçlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.Ekonominin bel kemiği olan esnaf ve sanatkarların kendisine sunulan hizmetlerin en iyisini yaptığına dikkat çeken 6. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Tural, “Esnaf ve Sanatkarlarımız devletimize, milletimize en fazla katkı sağlayan topluluktur. Bizler bölge birliği olarak, Antalya, Isparta, Burdur ve Afyon'un yarı ilçelerinde esnaf kefalet birliğinden oluşan bir topluluğuz. Bölge birliğimiz içerisinde hem bölgemizde hem ülkemizde en önemli kooperatifimiz Manavgat Esnaf Kefalet Kooperatifimizdir. Bölgemizde birinci sırada olan Manavgat Kooperatifimiz ülkemizdeki 1000 kooperatif arasında ilk 4 içerisinde yer almaktadır. Tabii böyle bir eseri arkadaşlarımız, Manavgat esnaf ve sanatkarına sunmak için yola çıktılar. Başta yönetim ve denetim kollarını tebrik etmek istiyorum. Nedeni şudur; Bu binanın yapılışında inşaata başlanmadan önce şeffaf bir yönetim anlayışıyla dediler ki sayın başkan biz bu kooperatifin inşaat aşamasına hiçbir şekilde müdahil olmak istemiyoruz. Bizde müteahhit arkadaşlarla pazarlığımızı gerçekleştirdik. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bu hizmet binamız hayırlı uğurlu olsun” dedi.Manavgat’ta güzel bsir günün daha yaşandığını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen “Manavgatımızı üst düzeye çıkarmak adına fiziki bir binanın açılışında bir aradayız. Hep konuşuyoruz, bir kentin ayakta kalması, bir ülkenin hak ettiği seviyelere çıkabilmesi adına sivil toplum örgütlerinin, kooperatiflerin, derneklerin her zaman önemine işaret etmeye çalışıyoruz. Dinamikleri hareketli tutmak, kentin yaşayışını bir arada tutabilmek anlamında kooperatif ve derneklerin önemini asla yadsıyamayız. Önceki yönetimle birlikte şu anki yönetim halka değer katan Manavgat'ın güzel şeylerinin her zaman yanında olan kendilerini sürece entegre eden ve kendilerine yeni bir binada olmak koşuluyla dinamik bir yapıya sahip. Her zaman esnafın yanında olmaları iktisadi sürece katkı yapmalarından dolayı öncelikle kendilerine teşekkür ederim. Çalışan insanlara emekçilerine verdiği değerlerin bir göstergesidir. Çalışan vatandaşlarımız eğer sağlıklıysa daha iyi hizmet verebilirler. Manavgat'a vatandaşa, esnafa yakışan çok güzel bir bina gerçekleştirmişler. Bende emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit ise Manavgat’ın her alanda değer yaratmaya devam ettiğine dikkat çekerek “Turizmden tarıma sanayiden esnaf sektörüne kadar çok kıymetli hizmetler ortaya koyuyor. Burada da çok kıymetli bir eser yapmışlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Demek ki yapınca oluyor. Esnaf ekonominin ve ticaretin can damarıdır. Bizim geçmişimiz ve ona hizmet etmek geleceğe hizmet etmek anlamına geliyor. Onlar ne kadar diri ve canlı kalırlarsa memleket o kadar diri ve canlı kalır diye düşünüyorum. Her şey değişiyor. Esnaf değişiyor kendisini yeniliyor. Kendisine çok modern bir bina yapmış. Tabii maksat bina değil hizmet vermek. Hizmet ne kadar üst seviyeye çıkarılabilirse o bina o denli değer kazanacaktır diye düşünüyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.ANTALYA Milletvekilleri Tuba Vural Çokal ve İbrahim Aydın ile Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Dizerkonca kısa birer selamlama konuşması yaptı.Hizmet binasının yapımı sürecinde destek ve katkıda bulunanlara plaketlerinin takdim edilmesinin ardından dua eşliğinde açılış kurdelesi kesildi. Tören, davetlilerin hizmet binasını gezmeleriyle son buldu.İHA