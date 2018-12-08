Manavgat Emniyeti Öğrencileri bilgilendirdi

- Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde 10 ve 11. Sınıf öğrencileri terör, uyuşturucu ve trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.Manavgat Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince Şule-Muzaffer Büyük Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nde 10 ve 11. Sınıf öğrencileri terör, uyuşturucu ve trafik kuralları konusunda bilgilendirildi. Seminere Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Akbıyık, Şelale Polis Merkez Amiri Komiser Yusuf Balay, Trafik Büro Amiri Komiser Fatih Sanay, Okul Müdürü Mustafa Yüksel, okul idarecileri ve öğretmenler de katıldı.Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Akbıyık ve okul müdürü Mustafa Yüksel’in açılış konuşmalarının ardından bilgilendirme yapıldı. İlk olarak öğrencilere Polislik mesleği tanıtılırken, polis olmak için yapılması gerekenler, bilgi alınabilecek kaynaklar ayrıntılı olarak anlatıldı.Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlileri tarafından Terörle mücadele konusunda, bombalı paket, bölücü terör örgütlerinin gençleri nasıl tuzağına çektiği, dinci terör örgütleri hakkında öğrenciler bilgilendirildi.Seminerin son bölümünde trafik görevlisi Kıdemli Baş Polis Ramazan Acun, tarafından öğrencilere Emniyet Kemeri, kask kullanımı, yaya geçitleri, servis araçlarında nelere dikkat edilmesi ve nasıl davranılması gerektiği, park etme kuralları ve trafik kazalarının sebepleri ayrıntılı olarak anlatıldı.İHA