Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Manavgat’a 4 yılda 400 trilyonluk yatırım yaptıklarını söyledi.Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Manavgat’ın Aşağı Hisar Mahallesi Perşembe Pazarı’nda düzenlediği iftar yemeğine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Çavuşoğlu ve Başkan Türel, iftarda, geçen Şubat ayında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit düşen sözleşmeli Er Cumali Gür'ün ailesinin bulunduğu masaya oturdu. Bakan Çavuşoğlu yaptığı konuşmada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in düzenlediği iftar sofrasında Manavgatlılarla birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.Başkan Türel de, “Bu mübarek günlerin en güzel yanı ekmeği, yemeği, dostluğu paylaşmaktır. Birlikte dua etmenin güzelliğini yaşamaktır. Bu huzurlu sofralarda birlikte olabiliyorsak bunu öncelikle şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Filistinli kardeşlerimizin de Allah yar ve yardımcısı olsun. Masum çocuklara insanlara kıyanların elleri kırılsın. Batı dünyasına Allah insanlık versin. Bu insafsızlığa sesini yükselten başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız adeta dünya mazlumlarının vicdanı oluyor. Vicdanın sesi dünyada Türkiye oluyor” dedi.Manavgat’a yaptıkları hizmetlere dikkat çeken Başkan Türel, senelerdir konuşulan Türkbeleni projesinin birkaç ay sonra açılacağını açıkladı. Başkan Türel, “Siz bakmayın birileri çıkıp Menderes Türel, Büyükşehir ağaç kesiyor dediğine. Orada orman yangını çıktığında ciğerimiz yandı. Orman yangınındaki o ağaçsız alanların fotoğrafını çekip buralarda ağaç kesimi var diyenleri, orada yaptığımız güzellikleri görmek istemeyenleri Türkbeleni’ne bekliyorum. Orada ağaç mı kesmişiz çok güzel yeşil bir proje mi yapmışız gelip görsünler. Hasan Fehmi Boztepe, Antalya, İbrahim Sözen ve Hastane" Caddelerindeki düzenlemelerin hepsi Manavgat’taki esnafımız için. Manavgat’ımız için çalışmaya devam edeceğiz.”Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT olarak Manavgat’a 400 trilyonluk yatırım yaptıklarına dikkat çeken Başkan Türel, “Karayolları ile 500 milyarı buluyor eski parayla yarım katrilyon. Manavgat’ımıza helal-i hoş olsun. Sizler her şeyin en güzeline, en iyisine layıksınız. Sizler bizi desteklediniz. Bizler bu imkanları bulabildik. Bu hizmet imkanlarıyla bu projeleri yapabildik” dedi.İHA