Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosu'ndan yapılan açıklamada "Türkiye'nin terör örgütleriyle olan mücadelesi, bölge ülkelerinin istikrarı ve istikbali için de hayati önem taşımaktadır." ifadesine yer verildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
TÜRKİYE
G.Tarihi: 10.10.2019 20:47
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Isparta Düğün Salonları

MALATYA - Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin bekası ve milletin istikbali için güney sınırlarında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlattığı harekatı sonuna kadar desteklediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası güçlere karşı milletin hak ve hukukunu koruma konusunda dik duruşu ve kararlılığıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın hedefinde, ülkenin güney sınırlarda kurulmak istenen kukla terör devletini engellemek, gönül coğrafyasının bir parçası olan Suriye'yi DEAŞ, YPG, PYD gibi terör örgütlerinin işgalinden kurtarmak ve Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şanlı ordumuzun bu uğurda zaferle döneceğine olan inancımız tamdır. Ülkemizin bekası için başlatılan harekata karşı çıkan bazı Arap ve Avrupa ülkeleri kaç tane Suriyeliyi misafir ettiler? Bugün binlerce Suriyeli genç, Türk üniversitelerinde yükseköğretim görmektedir. Eğitim hakkını kullandırmak bir yana, yüce Türk milleti, 3,6 milyonu aşkın Suriyeli misafir ederek, onların yaşam hakkını korumaktadır. Yıllardır terör örgütlerini himaye eden, destekleyen bazı Arap ve Avrupa ülkelerinin Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkışları yok hükmündedir, kıymeti harbiyesi yoktur. Devletimizin, yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik olarak son dönemde artan ve istikrarlı bir şekilde sürdürülen etkili ve kalıcı operasyonlarının devam etmesi ülkemiz kadar, coğrafyamızın barış ve huzuru içinde çok önemlidir. Türkiye'nin terör örgütleriyle olan mücadelesi, bölge ülkelerinin istikrarı ve istikbali için de hayati önem taşımaktadır. Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı yürekten destekliyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Mehmetçiklerimize üstün başarı ve muzafferiyetler diliyoruz."

Malatya'da Battalgazi Belediyesi vatandaş ve esnafa Türk bayrağı dağıttı

Malatya'da Battalgazi Belediyesi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla vatandaş ve esnafa Türk bayrağı dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, beraberinde Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata ile Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıya Şemsiye Sokak'ta vatandaş ve esnafa Türk bayrağı verdi.

Kırçuval, etkinlikle yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na belediye olarak tam destek verdiklerini belirtti.

Vatandaşların birlik beraberlik şuurunu en üst seviyeye taşımak için belediye olarak, uğrunda yüzbinlerce, milyonlarca şehit verilen Türk bayrağını vatandaşa dağıttıklarını aktaran Kırçuval, "Buradan dağıttığımız bu bayraklarımızı vatandaşlarımızın ev ve iş yerlerine asmalarını istiyoruz. Battalgazi ve Malatya olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sonuna kadar arkasında olduğumuzun mesajını millet olarak vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata ise Battalgazi Belediyesinin duyarlılığına teşekkür ederek, "Ordumuza sevgimizi, muhabbetimizi, bağlılığımızı bildirmek ve devletimizin ebed müddet yaşaması için elimizden gelen bütün gayreti gösterip, milli hissiyatımızı kamuoyuna göstermek amacıyla bu bayrak kampanyasına başlamış bulunmaktayız. İnşallah ordumuz muzaffer olacak, Türkiye Cumhuriyeti ebed müddet yaşayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD'dan destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Başkanı Muharrem Poyraz da Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Türkiye'nin, bulunduğu coğrafyanın çetin şartları dolayısıyla, toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak bölgesinde bir barış üssü olma hedefiyle hareket ettiğini belirten Poyraz, şu ifadeleri kullandı:

"Fırat Kalkanı Operasyonu ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden, bölgeye barış ve huzur getirmeye yönelik operasyonlar, devletimizin gördüğü lüzum üzerine Fırat'ın doğusuna yönelik olarak devam edecektir. MÜSİAD olarak, devletimizin hamlelerini ve siyasi iradenin duruşunu desteklediğimizi kamuoyuna duyururuz. Bu vesileyle, Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman Türk ordusuna muvaffakiyet diliyor, operasyonun başta bölge halkları olmak üzere, coğrafyamıza bir an önce barışa getirmesini temenni ediyoruz."

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