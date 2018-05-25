- Gürcistan vatandaşı Maia Shonia, Antalya’nın Korkuteli İlçe Müftülüğünde ihtida töreni ile Müslüman olarak Melek ismini aldı.Korkuteli İlçe Müftülüğüne müracaat eden Gürcistan vatandaşı Maia Shonia, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Shonia, ihtida töreninde Melek Fırtına adını aldı.Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, Melek Fırtına'yı Ramazanı Şerif'te hak din İslam’la şereflenmesinden dolayı tebrik ederek İslam dini ile ilgili kısa bilgilendirmede bulundu. Yazıcı, İslam'ın son din olduğunu ve bu dinin inananlar tarafından yerine getirilmesi zorunlu birtakım ibadetlerin olduğunu ifade etti.Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, Melek Fırtına’ya İslam dinini daha iyi öğrenmesi için Kur'an-ı Kerim ve İlmihal Kitabı hediye etti.İHA