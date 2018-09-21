- Kepez Belediyesi Lyrboton Kome antik kentinin açılış törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 3. Etap Raylı Sistem Projesi tamamlandığında havaalanına inen turistin, raylı sisteme binip antik kenti ziyaret edebileceğini söyledi.Antalya’nın 2 bin 200 yıllık tarihe sahip, bilinmeyen antik kenti Lyrboton Kome, Kepez Belediyesi öncülüğünde, Antalya Müzesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliği ile başlatılan 4 yıllık çalışmanın sonucu ziyarete açıldı.Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, şunları söyledi: “Varsak mahallemizin sınırları içinde bulunan ve Perge uygarlığının önemliköylerinden biri olan Lyrboton Kome ile yıllarca neredeyse iç içe olmamıza rağmen ne yazık ki keşfedemediğimiz bir yer. Hakan Başkanımız 4 yıl önce bu önemli çalışmayı hayata geçirmek için seçim çalışımlarında broşürlere yazıyorken kimse inanmamıştı. Ama işte hayaller gerçek oluyor dediğimiz tam da bu. Kepez Belediyemiz bu antik kenti, kültür turizminin hizmetine sunmak suretiyle Kepez’e turizm kimliği kazandıracak çalışmaların en önemli adımlarından birini de atmış oluyor.”Varsak-Zerdalilik arasında olacak Büyükşehir Belediyesi 3’üncü Etap Raylı Sistem Projesi’nin antik kentin başlangıç noktasından geçtiğini belirten Başkan Türel, “Lyrboton Kome’nin tam da başlangıç noktasına kadar raylı sistemi getiriyor olmamız bir tesadüf değil. Ve şimdi 3. Etabın ilk veya son durağı olan Varsak’tan buraya da ücretsiz servis araçlarıyla irtibatı sağladığımızda havaalanına inen bir turist elinde sırt çantasıyla raylı sisteme bindiği gibi Lyrboron Kome’ye gelecek. Seçim çalışmalarında Kepez’de geziyorken o turist bu dükkana gelecek diye boşuna söylememiştik. Şimdi o turist buraya gelecek” diye konuştu.Kepez Belediyesi’nin kültürel ve sanatsal etkinliklerinden övgüyle bahseden Başkan Menderes Türel, şöyle konuştu: “Kepez’de gelinen bu nokta son derece önemlidir. Düne kadar asfalttan, altyapıdan, sosyal donatı alanlarının eksikliğinden bahsederken Kepez’de artık her hafta bir kültürel sanatsal açılışa katılıyoruz. 2004’te Kepez Antalya’nın arka bahçesi değil ön bahçesi olacak demiştik. Büyükşehir Belediyemizin ve Kepez Belediyemizin dev yatırımları ile işte Kepez Antalya’nın ön bahçesi oluyor.”Doğu Garajı çalışmaları sırasında ortaya çıkan nekropol alanıyla ilgili bilgiler de veren Türel, çalışmalarda artık sona geldiklerini belirterek, “Antalya kent merkezinde bir açık hava nekropolü ortaya çıkıyor. Antalya yeni bir çekim merkezine kavuşuyor” dedi.Perge Antik Kenti'nin zeytinyağı üretim köyü olan Lyrboton Kome’nin ilk etabının ziyarete açılmasıyla ilgili düzenlenen törene; Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Tanrıöver, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Prof. Dr. Nevzat Çevik ve çok sayıda vatandaş katıldı.İHA