Lisenin kazanı ihtiyaç sahibi aileler için kaynıyor

Lisenin kazanı ihtiyaç sahibi aileler için kaynıyor
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA DÖNER SALONLARI
Hatay'ın Antakya ilçesindeki Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yemek bölümü öğrencileri, hem yemeklerin yapımını öğreniyor hem de ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olarak paylaşma ve yardımlaşma duygularını pekiştiriyor. Öğrenciler tarafından yapılan ana yemek, ara sıcak, meze, çorba, salata ve tatlıdan oluşan 6 çeşit yiyecek, ailelerin evlerine yine öğrenciler tarafından ulaştırılıyor. 


Lisenin kazanı ihtiyaç sahibi aileler için kaynıyor
- Hatay'da bir meslek lisesinin yemek bölümü öğrencileri, okullarının çevresindeki mahallelerde muhtarlar aracılığıyla belirledikleri ihtiyaç sahipleri için 6 çeşit yemek yapıyor
- Yemekleri evlere bizzat götürüp servisini de kendileri yapan öğrenciler, misafir oldukları ailelerin yüzünü güldürüyor
- Öğrencilerinden Melda Mirioğlu: 
- "Ailelere restoran konforunda yemek ikramı yapıyoruz. Yemek sonrasında da hoşça sohbet ediyor ve güzel vakit geçiriyoruz"

 Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir meslek lisesinin öğrencileri, okullarının çevresindeki mahallelerde muhtarlar aracılığıyla belirledikleri ihtiyaç sahipleri için 6 çeşit yemek yaparak ailelerin sofralarına ulaştırıyor.
Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yemek bölümü öğrencileri, hem yemeklerin yapımını öğreniyor hem de ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olarak paylaşma ve yardımlaşma duygularını pekiştiriyor.
Muhtarlar aracılığıyla belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin yemek gereksinimini okul idaresinin katkılarıyla karşılayan öğrenciler, haftanın belirli günlerinde de ailelere misafir oluyor.
Öğrenciler tarafından yapılan ana yemek, ara sıcak, meze, çorba, salata ve tatlıdan oluşan 6 çeşit yiyecek, ailelerin evlerine yine öğrenciler tarafından ulaştırılıyor. 
Kurulan sofrada yemek servisini de yapan öğrenciler, misafir oldukları ailelerin yüzünün gülmesini sağlıyor.
Kokteyl, yemek ve servis alanındaki ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok altın, gümüş ve bronz madalya sahibi de olan yemek bölümü öğrencileri, öğrendikleri 200'e yakın yöresel ve dünya mutfağı yemekleriyle adlarından da söz ettiriyor.
- Restoran konforunda sunum yapılıyor
Yemek Bölümü Alan Şefi Emine Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölümde 250 öğrenci ve 6 öğretmenin bulunduğunu belirterek, öğrencilerin alanında en iyi bilgilere sahip olmasını ve bunun yanı sıra duyarlı bireyler olarak yetişmelerini hedeflediklerini söyledi.
Öğrenciler tarafından yapılan çeşitli yemek ve tatlıların yine kendileri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasının önemli bir sosyal sorumluluk olduğunu ifade eden Durmaz, "Bu sayede paylaşma duygusunu pekiştirmiş oluyorlar. İkram sırasında bir aile özel bir restorana gittiğinde ne yapılıyorsa aynısını öğrencilerimiz uyguluyor. Menümüz ana yemek, ara sıcak, meze, çorba, salata ve tatlıdan oluşuyor.'' dedi.
Durmaz, ayrıca bölüm öğrencilerinin kamu kuruluşlarıyla, çeşitli özel sektör firmaları için yaptıkları organizasyonlar sayesinde de hem kendilerine hem de ailelerine maddi kazanç da sağladıklarını sözlerine ekledi.
Öğrencilerden Melda Mirioğlu da yaptıkları yemekleri ailelerle paylaşmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
İhtiyaç sahiplerinin evlerine öğretmenleri ve arkadaşlarıyla beraber gittiklerini anlatan Mirioğlu, "Ailelere restoran konforunda yemek ikramı yapıyoruz. Yemek sonrasında da hoşça sohbet ediyor ve güzel vakit geçiriyoruz." diye konuştu.
Şerif Pulat ise öğretmen ve arkadaşlarıyla beraber böyle bir çalışmanın içinde yer almaktan mutluluk duyduğunu anlatarak, "Gittiğimiz evlerde sofraları biz kuruyoruz. Yaptığımız yemekleri ailelerle paylaşmak çok güzel. Bu sayede yardımlaşma duygumuzun pekişmesine de katkı sağlıyoruz." ifadesini kullandı.
İhtiyaç sahibi aileler ise öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.
 
20190417-2-36024688-4363590820190417-2-36024688-4363590920190417-2-36024688-4363591020190417-2-36024688-4363591120190417-2-36024688-4363591220190417-2-36024688-4363591320190417-2-36024688-4363591420190417-2-36024688-4363591520190417-2-36024688-4363591620190417-2-36024688-4363591720190417-2-36024688-4363591820190417-2-36024688-4363591920190417-2-36024688-4363592020190417-2-36024688-4363592120190417-2-36024688-4363592220190417-2-36024688-4363592320190417-2-36024688-4363592420190417-2-36024688-4363592520190417-2-36024688-4363592620190417-2-36024688-4363592720190417-2-36024688-4363592820190417-2-36024688-4363592920190417-2-36024688-4363593020190417-2-36024688-4363593120190417-2-36024688-4363593220190417-2-36024688-4363593320190417-2-36024688-43635934


HATAY (AA) - CEM GENCO -
Yazdır
ısparta pizza sipariş
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Burdur-Isparta karayolunda yakalandılar
Isparta'da Nisan ayı merkez muhtarlar toplantısı
Isparta Şehir Hastanesinde ağrıları son buldu
ISPARTA'DA VOLEYBOL HEYECANI BAŞLADI 2019
Isparta'da Mezuniyet Töreninin Yeri Belli Oldu
Öğrencilerden Başkan Başdeğirmen’e anlamlı hediye
Isparta il müftülüğü taşındı
Isparta'da yeni nesil yazar kasalarda süper kampanya büyük avantaj
Ispartalı sporcularımızdan yeni başarılar geldi
Isparta'da “Çölyakla Yaşam Birlikte Daha Kolay” programı
Vali Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç Ziyareti...
Oksijen Cenneti Isparta Şarkikaraağaç Kızıldağ Milli Parkı
Isparta Valisi, Belediye başkanını kabul etti
Isparta'da yılkı tayının vurulduğu iddiası
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
Isparta'da kaçak sigara operasyonu
TÜM ÖZEL ETKİNLİKLERİNİZ İÇİN BUBBLE KİDS CAFE & BİSTRO
Isparta il genel meclis başkanı belli oldu...
Isparta il genel meclisi bugün toplanıyor!
ISPARTALI SPORCUMUZ TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU
Isparta'da Turizm Haftası Etkinlikleri yapılacak
Isparta'da elma yüklü TIR devrildi
TÜRK YILZDIZLARI'NDAN ISPARTA'DA GÖSTERİ UÇUŞU
Isparta'ya yarışmada Türkiye üçüncülüğü geldi
Isparta'da ​öğretim Üyesi Alım İlanı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
ISPARTA ÇOCUK BAKIM BAKIMISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA KASAPLARIIsparta Mobilya FirmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

​Antalya'da yolcu otobüsü devrildi​Antalya'da yolcu otobüsü devrildi16 Nisan 2019
Mut'ta açık alanda erik hasadı başladıMut'ta açık alanda erik hasadı başladı16 Nisan 2019
TENTE SİSTEMLERİ FUARDA GÖRÜCÜYE ÇIKTITENTE SİSTEMLERİ FUARDA GÖRÜCÜYE ÇIKTI11 Nisan 2019
Türkiye’de İlk Kez Isparta’da UygulanıyorTürkiye’de İlk Kez Isparta’da Uygulanıyor12 Nisan 2019
Isparta'da elma yüklü TIR devrildiIsparta'da elma yüklü TIR devrildi14 Nisan 2019
Fuarda itimat mobilya'ya yoğun ilgiFuarda itimat mobilya'ya yoğun ilgi12 Nisan 2019
Burdur'da "Diken Kelebeği" toplu göçü görüntülendiBurdur'da "Diken Kelebeği" toplu göçü görüntülendi12 Nisan 2019
ITSO'da başkan ve başkan yardımcısı seçildi ITSO'da başkan ve başkan yardımcısı seçildi 11 Nisan 2019
Jandarma Genel Komutanı Isparta'daJandarma Genel Komutanı Isparta'da12 Nisan 2019
Isparta'da üretilen yerli pizza'da bahar kampanyasıIsparta'da üretilen yerli pizza'da bahar kampanyası13 Nisan 2019
Isparta'da o projesiyle 2019’un Genç Bilgini SDÜ’den çıktıIsparta'da o projesiyle 2019’un Genç Bilgini SDÜ’den çıktı11 Nisan 2019
İŞTE SANTEK FUARINDA PAPATYA CONSEPT İŞTE SANTEK FUARINDA PAPATYA CONSEPT 11 Nisan 2019
Isparta'da ​öğretim Üyesi Alım İlanıIsparta'da ​öğretim Üyesi Alım İlanı14 Nisan 2019
ISPARTA SANTEK 2019 FUARINDAN KARELERISPARTA SANTEK 2019 FUARINDAN KARELER14 Nisan 2019
TÜM ÖZEL ETKİNLİKLERİNİZ İÇİN BUBBLE KİDS CAFE & BİSTROTÜM ÖZEL ETKİNLİKLERİNİZ İÇİN BUBBLE KİDS CAFE & BİSTRO15 Nisan 2019
Isparta'da "yabancı menşeli ilaç" operasyonuIsparta'da "yabancı menşeli ilaç" operasyonu11 Nisan 2019
TÜRK YILZDIZLARI'NDAN ISPARTA'DA GÖSTERİ UÇUŞUTÜRK YILZDIZLARI'NDAN ISPARTA'DA GÖSTERİ UÇUŞU14 Nisan 2019
Isparta il genel meclis başkanı belli oldu...Isparta il genel meclis başkanı belli oldu...15 Nisan 2019
LEZZETLİ ZEYTİN VE PEYNİRİN ADRESİ KOLANCI ŞARKÜTERİLEZZETLİ ZEYTİN VE PEYNİRİN ADRESİ KOLANCI ŞARKÜTERİ12 Nisan 2019
Isparta Merkezde elektrik kesintisi olacak!Isparta Merkezde elektrik kesintisi olacak!12 Nisan 2019