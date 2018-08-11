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Liseli aşçının dünya birinciliği hedefi parasızlığa takıldı

Liseli aşçının dünya birinciliği hedefi parasızlığa takıldı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 11.08.2018 11:33
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Isparta Düğün Salonları
  - Liseli aşçının dünya birinciliği hedefi parasızlığa takıldı 
  - Antalya’da yaşayan liseli aşçı, Ukrayna’daki Dünya Mutfakları Yarışması’na çalışma ortamı ve maddi imkansızlık nedeniyle katılamıyor 
 
 - Antalya’da yaşayan liseli aşçı, geçtiğimiz yıl dünya ikincisi olduğu Ukrayna’daki Dünya Mutfakları Yarışması’na çalışma ortamı ve maddi imkansızlık nedeniyle katılamıyor. Çocukluğunda akşam yemeğine geç kalmasının ardından kendi yemeğini yapmaya başlamasıyla aşçılığa merak salan genç aşçı, eğitimini de bu yönde sürdürerek katıldığı yarışmalarda 80'e yakın madalya ve kupa aldı.  
  Döşemealtı Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olan 19 yaşındaki Ramazan Sağlam, son 4 yıl içinde yurt içi ve yurt dışında girdiği yemek yarışmalarında dereceler kazandı. Tayland, Ukrayna, Makedonya, Güney Kore’de dünya birincilik ve ikincilik ile Türkiye'de de birincilikler elde eden Sağlam’ın evinin bir odası madalya, kupa, bıçak ve yemeklerinde kullandığı sos kavanozlarıyla doldu. Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Genç Milli aşçısı olan Ramazan Sağlam, geçtiğimiz yıl ikincilik elde ettiği Kiev Uluslararası Dünya Mutfakları Yarışması’na hazırlanamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Davetiyesi gelmesine rağmen maddi imkansızlık ve ortam yetersizliği nedeniyle yarışmaya hazırlanamayan Sağlam’ın en büyük hedefi ise para biriktirip, 2020 yılında Almanya’da düzenlenecek olan Dünya Aşçılar Olimpiyatlarına katılmak. 
 
  Yemeğe geç kalması aşçılığa yöneltti 
  Ramazan Sağlam, aşçılığa ilgisinin çocuk yaşlarda başladığını belirterek, "Çocukken oyundan eve geç gelirdim ve ben hep akşam yemeğini kaçırırdım. Annem de sofraya geç kaldığım için kendi yemeğimi kendimin hazırlamasını isterdi. O şekilde başladım yemek işine. Daha sonra yaz tatillerinde restoranlarda çalışmaya başladım. Lise öğrenimimi gastronomi olarak seçtim. Kendimi geliştirdim, hocalarımla birlikte Türkiye ve dünya genelinde mutfak yarışmalarına  katıldık" diye konuştu. 
 
  "Yarışmaya katılamıyorum" 
  Türkiye’de 39, yurt dışında 40’dan fazla yarışmada dereceye girdiğini dile getiren Sağlam, "Geçen yıl Ukrayna Kiev’de Uluslararası Dünya Mutfakları yarışmasında ikinci oldum. Bu yıl da teklif geldi ama hazırlık yapamadığım için ne yapacağımı bilmiyorum. İmkansızlıklar nedeniyle demo yapamıyorum. Bizim için en önemli nokta tabağı sürekli değiştirip yeni yeni ürünler ortaya çıkarmak. Türkiye milli takım aşçısıyım ama destek alamadığım için yarışmalara gidemiyorum" ifadelerin yer verdi. 
 
  "Para biriktireceğim" 
  2020’de Almanya’da düzenlenecek olan Dünya Aşçılar Olimpiyatlarına katılmayı çok istediğini ifade eden Sağlam, "2 yıl önce bu yarışmaya imkansızlık nedeniyle gidememiştim. Ama 2020’deki yarışmaya kenara para biriktirip gitmek istiyorum. Ülkemizi başarıyla temsil edeceğime inanıyorum" dedi. 
  Önünde iki hedefinin olduğunun altını çizen Sağlam, "Birincisi yarışmalarda yaptığım yemekleri kendi işletmemde hem yerli hem yabancı misafirlerimize tanıtmak istiyorum. Bir de ülkemizin en önemli mutfağı olan Osmanlı mutfağını dünyaya tanıtmak istiyorum" diye konuştu. 
 
  Osmanlı mutfağı ve balık  
  Ağırlıklı olarak Osmanlı mutfağı ve balık üzerine yemekler yaptığını ifade eden Sağlam, "Dünyanın en güzel mutfaklarından biri Osmanlı. Balık alanında ilerliyorum. 3 çeşit balıktan pizza yaptım, bu yemek ile ödül aldım. Yeni tasarımlar yapıp ülkemizin mutfağını tanıtmak istiyorum" diye konuştu. 
  Ramazan Sağlam'ın en büyük destekçisi Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Nurettin Mutlu ise, öğrencisinin başarısından gurur duyduğunu belirterek, en büyük mutluluklarından birinin de katıldıkları yarışmalarda ay yıldızlı bayrağın göklerde dalgalanması olduğunu söyledi. 
 
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İHA
                                         
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