- Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde 25 lise öğrencisi, 2 gün boyunca çalıştıkları çeşitli iş yerlerinde kazandıkları paraları Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Güçlendirme Vakfı’na bağışladı.Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yücel Aslan’ın proje danışmanlığında hayata geçirilen ‘Güçlü Ordu Güçlü Türkiye’ projesi kapsamında Özel Manavgat Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi 10.,11. ve 12. Sınıflardan 25 öğrenci 24-25 Kasım günleri Manavgat'ta çeşitli iş yerlerinde SSK primleri yatırılmak suretiyle 2 gün çalıştı. Öğrenciler, iki günlük ücretlerini Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına gönüllü olarak bağışladılar.Projenin kazanımları konusunda bilgi veren Aslan, “Öğrencilerde çalışkanlık, üretkenlik, emek ve alın terinin farkında olma, kazandığını devleti ve milletinin yararına yönelik paylaşma bilinci kalıcı bir davranış haline dönüşecektir. Öğrencilerde toplumuna, ordusuna ve devletine karşı duyarlılık bilinci oluşacaktır. Ülkemizin yerli ve milli üretimine katkı sunacaktır. Güçlü Ordu Güçlü Türkiye sloganının realitede gerçekleşmesine ve diğer öğrencilere örnek olmasına katkı sağlayacaktır. Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltarak bölgesel ve küresel güç olma yolundaki azmine azim, gücüne güç katacaktır” dedi.Proje kapsamında elde edilen gelirin Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına teslim edilmesi dolayısıyla sade bir tören düzenlendi. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ve MASİAD Başkanı Turgay Akar’ında hazır bulunduğu törende Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nı temsilen Albay Kemal Karababa, Vakıf hakkında öğrencileri bilgilendirdi.Karababa, Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünyada gücünü milletinden alan tek ordu olduğunu, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın Türk Ordusunun gücüne güç katmak için çalışmalarda bulunduğunu söyledi.İHA