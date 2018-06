- Antalya Havalimanı’ndan karayoluyla yaklaşık 5 ay önce Türkiye’nin ilk tematik lise ve proje okulu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin önüne getirilen Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının içerisinde tasarlanan müze, kütüphane ve sinema salonunun açılışı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yapıldı.Almanya’dan 2011 yılında havalanan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının sağ iniş takımları Antalya’ya iniş yaptığı sırada kırıldı. Kanadın üzerine inen uçaktaki 196 yolcu ve mürettebat hiçbir zarar görmeden kazayı atlattı. 2016 yılında Aksu ilçesinde açılan Türkiye’nin ilk tematik lise ve proje okulu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, hurda halinde bekleyen uçağa talip oldu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve bir hayırseverin desteğiyle uçak okula kazandırıldı.İçerisinde hem eğitim olarak hem de sosyal faaliyetler için yeni bir konsept hazırlanan uçağın açılış törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya Ticaret Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Hava Meydan Komutanı Mustafa Tunay, belediye başkanları, ilçe milli eğitim müdürü, okul müdürleri, davetliler ve öğrenciler ile veliler katıldı.Törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Eğitime çok önem veriyoruz. Tüm kurumlar ile öncelik veriyoruz. Türkiye’de eğitim konusunda çok önemli adımlar attık. Fırsat eşitliğini veliler ve öğrencilerimize sunduk. Üniversite sayımızı 207’ye çıkardık. Liselerimizi tek tipten çıkmış gibi değil her velinin tercih edebileceği liseler olmasını sağladık. Bunlardan bir tanesi de şuan uçağını açacak olduğumu Uçak Lisemizdir. Belki bu okulun adını kısaltmakta fayda var" dedi.Çavuşoğlu, "Eskiden öğrencilerimiz spora mı devam edeyim yoksa eğitimine mi devam edeyim diye tercih yapmakta zorlanıyordu. Şimdi öğrencilerimiz hem sporda hem de eğitimde çok başarılı oluyorlar. Birçok alanda lisemiz var. Üniversitelerde de aynı imkanları sunduk. Antalya havacılık bakımında çok şanslı bulunuyor. 2 tane havalimanımız var şimdi Batı Antalya Havalimanı ile 3 tane olacak. Bu sene eğitime başlayacak bir tane de fakültemiz var. Milli uçak projelerimizi geliştireceğiz. Bu liselerden üniversitelerden mezun olan çocuklarımız savaş uçaklarımızı üretecekler. Parçalarını üretecekler. İnsansız hava araçlarımızı çocuklarımız geliştirecek. THY daha da büyüyecek. Her alanda olduğu gibi havacılıkta da iyi bir noktaya gelecek. 16 yılda 284 bin olan derslik sayımızı 682 bine çıkardık. Okul sayımızda ise yüzde 51 oranında artış var" ifadelerini kullandı."Bu okulumuz uçağımızın da açılması ile bambaşka bir okul oldu. Okulumuza daha büyük bir ilgi var" diyen Çavuşoğlu, "Bu uçağı getirmek kolay olmadı. Hayal ederseniz, ve eğitime sevdanız varsa başarırsınız. Biz bunu başardık. Havalimanında atıl kalan bir uçağımızı buraya taşıdık. Çok güzel bir uçak haline gelmiş. Önünde böyle uçak olan okul dünyada bir tane var o da bizde var. Bu uçağın getirilmesine bizde destek verdik. Antalya’mıza bir de vakıf üniversite kuracağız. Dünyanın her yerinden öğrencilerimiz gelecek. Artık Antalya bu tür okullar ile beraber eğitimin merkezi olacak. Üniversite sayımız 10’a çıkacak" sözlerine yer verdi.Konuşmaların ardından uçağın içerisinde öğrenciler için yapılan müze, kütüphane ve sinema salonunun açılışının kurdelesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından kesilerek açıldı. Açılışın ardından uçağın içerisine giren Çavuşoğlu, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, uçak hakkında bilgi aldı.İHA