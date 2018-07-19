Likya Uygarlıklar Müzesi Demre-Kekova bölgesinin çekim merkezi oldu

Likya Uygarlıklar Müzesi Demre-Kekova bölgesinin çekim merkezi oldu
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  - Likya Uygarlıklar Müzesi Demre-Kekova bölgesinin çekim merkezi oldu 
  - ATAV’dan, Myra-Andriake kazı çalışma grubuna ziyaret 
 
 Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV), Perge Yılı kapsamında Perge Antik Kenti için yoğun tanıtım faaliyetlerinde bulunurken, Antalya’daki diğer tarihi yerlerin de tanıtımına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Prof. Dr. Nevzat Çevik, Likya uygarlıklarını konu alan ilk müze olması bakımından önem taşıyan Likya Uygarlıklar Müzesi’nin, Demre–Kekova bölgesi için yeni bir turizm çekim merkezi haline geldiğini söyledi.  
  ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya’nın Demre ilçesinde devam eden Myra–Andriake Kazı Çalışma Grubu’nu ziyaret etti. Ege, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik rehberliğinde Myra antik kentinin liman şehri olan Andriake’de, Roma Dönemi'ne ait Granarium (tahıl deposu) yapısı "Likya Uygarlıkları Müzesi"ni gezdi.  
 
  Likya Uygarlıklar Müzesi, çekim merkezi haline geldi 
  Prof. Dr. Nevzat Çevik, Likya uygarlıklarını konu alan ilk müze olması bakımından önem taşıyan Likya Uygarlıklar Müzesi’nin, Likyalıların günlük ticari ve sosyal hayatı hakkında bilgi verdiğini kaydetti. Dış mekanda yapılan kruvaziyer liman ve tahıl deposuna yük getiren antik geminin sergilendiği alanın da müze kadar turistler tarafından ilgi gördüğünü anlatan Prof. Dr. Çevik, müzenin Demre–Kekova bölgesi için yeni bir turizm çekim merkezi haline geldiğini söyledi.  
 
  Üç yazıttan biri müzede sergileniyor 
  Yapılan kazı çalışmalarında Likya bölgesinin en eski sinagoglarından birinin ortaya çıktığını hatırlatan Prof. Dr. Nevzat Çevik, ilk ve tek keşfedilen sinagogun MS. 6’ncı yüzyıla ait olduğunun bilgisini verdi. Çevik, sinagogla birlikte bulunan üç yazıttan birinin müzede sergilendiğini dile getirdi.  
   
  "Likya yolu, bölgemizin yüz akı konumunda" 
  Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege ise "Bölgemiz için oldukça yüksek değere sahip olan ve geçmişten günümüze deniz ticaretinin yapıldığı Likya yolu, bölgemizin yüz akı konumundadır. Yıllardır devam eden kazılar, bölgenin ne denli önemli olduğunu kanıtlar halde. Antalya Tanıtım Vakfı olarak kentin tanıtımına bir nebze de olsa katkı vermek amacıyla ziyaretimizi gerçekleştirdik. Likya bölgesi hakkında bizleri aydınlatan, bölgenin yeniden canlanmasını sağlayan Prof. Dr. Nevzat Çevik’e ve ekibine teşekkür ederiz" dedi. 
 
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İHA
                                         
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