Leonardo DiCaprio'dan Amazon yangınları ile mücadele için bağış

ABD'li ünlü aktör Leonardo DiCaprio, "dünyanının akciğerleri" olarak bilinen Amazon ormanlarındaki yangınlarla mücadele için 5 milyon dolar bağış yaptı.

Leonardo DiCaprio'dan Amazon yangınları ile mücadele için bağış
TÜRKİYE
G.Tarihi: 26.08.2019 21:55
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Isparta Düğün Salonları

ABD'li ünlü aktör Leonardo DiCaprio'nun kurduğu çevre örgütü Earth Alliance'tan yapılan açıklamada, dünyanın en geniş tropikal bölgesi Amazonlar'da devam eden orman yangınının söndürülmesi için 5 milyon dolar bağış yapılacağı bildirildi.

Dünyanın akciğerleri Amazonlar yanıyor

Açıklamada 5 milyon dolarlık fonun doğrudan yerel ortaklara ve Amazon'u koruyan yerlilere verileceği belirtildi.

Brezilya'dan Peru, Bolivya ve Paraguay'a sıçrayan yangınlar çoğu Brezilya'da olmak üzere 2 bin 500 noktada devam ediyor.

Güney Amerika'nın kuzey bölgesinde Amazon havzasını kaplayan yağmur ormanları 5 buçuk milyon kilometrelik alanıyla çeşitli egzotik bitki örtüsü ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.

Dünya oksijeninin yüzde 20'sini karşılayan Amazonlar, yeryüzü yağmur ormanlarının yarısından fazlasını oluşturuyor.

Dünyanın akciğerleri Amazonlar

En büyük doğa koruma kuruluşlarından Dünya Vahşi Yaşam Fonu'nun (WWF) araştırmalarına göre, "dünyanın akciğerleri" olarak nitelendirilen ve yüzlerce yerli kabileye ev sahipliği yapan Amazonlar, yeryüzündeki hayvan ve bitki türlerinin de yüzde 10'unu barındırıyor. Amazon havzasında son 20 yılda 2 bin 200 yeni bitki ve omurgalı türünün keşfedildiği belirtiliyor.

Amazon'daki yangının gezegen üzerindeki suyun yüzde 17 ila yüzde 20'sini risk altına alabileceğini ifade ediliyor .

Amazon İşbirliği Antlaşması Örgütü (ACTO) verilerine göre, Amazon'da en az 11 bin yıldır yaşadığı tahmin edilen 34 milyon yerli halk var. Bölgede, 420 farklı kabileden oluşan Amazon yerlileri olmak üzere 86 dil ve 650 lehçe konuşuluyor.

Bölge, dünya türlerinin dörtte birine karşılık gelen, 30 bin bitki, 2 bin 500 balık, bin 500 kuş, 500 memeli, 550 sürüngen ve 2,5 milyon böcek türüyle biyolojik çeşitlilik açsından özel öneme sahip.

Yeryüzündeki ormanların üçte birine sahip olan bölgede, Amazon Nehri de dünyanın tatlı su ihtiyacının yüzde 20'sini karşılıyor.

Bitki örtüsünde ve toprakta çok miktarda karbon depolayarak atmosferdeki karbon dengesinin düzenlenmesine katkı sağlayan Amazonlar, küresel ısınmanın yavaşlatılmasına da yardım ediyor.

Yangın Bolivya'nın doğusundaki 500 bin hektar ormanı kül etti

Güney Amerika basınında çıkan haberlerde, şu ana kadar Bolivya'nın doğusunda yaklaşık 500 bin hektar orman ve otlak alanın kül olduğu belirtilirken, Brezilya'da kaç bin hektarın yangından etkilendiğine ilişkin açıklama yapılmadı.

Çevre örgütü Greenpeace, sadece Brezilya'daki Amazon ormanlarında, 1970'ten bu yana başta yangınlar olmak üzere insan kaynaklı tahribat sonucu Fransa'nın yüz ölçümünden daha büyük orman alanının yok olduğunu duyurdu.

Dünya Kaynakları Enstitüsü Küresel Orman İzleme Örgütü (WRI) 25 Nisan 2019'daki raporunda, Amazon'da 2015'ten bu yana 800 bin hektar alanın tahrip edildiğini ifade etti.

Çevre örgütleri Brezilya Devlet Başkanını sorumlu tutuyor

Çevre örgütleri, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun seçimlerden önce Amazon bölgesini tarım ve madencilik alanında geliştirme sözü verdiği ve yangınları söndürmede etkin mücadele etmediği gerekçesiyle suçluyor.

Çevre örgütleri, Bolsonaro hükümetinin iktidara gelmesinden bu yana yangınların yüzde 82 arttığını savunuyor.

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