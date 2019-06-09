Kuyuya düşen danayı itfaiye ekipleri kurtardı

- Mersin'in Gülnar ilçesinde su kuyusuna düşen dana, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde su kuyusuna düşen dana, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Besici Ahmet Sağ'a ait dana, Kayrak Mahallesi Kuz Kuyu mevkisindeki su kuyusuna düştü.

Kuyuya düşen danayı kendi imkanlarıyla çıkaramayan Sağ, durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, halat yardımıyla kuyudan çıkardığı danayı, sahibine teslim etti.

Sağ da itfaiye ekiplerine teşekkür etti.



MERSİN (AA) -



