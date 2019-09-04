Küresel piyasalarda Brexit gelişmeleri takip ediliyor

Küresel piyasalar, kördüğüme dönen Brexit gelişmelerini takip ederken, pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda Brexit gelişmeleri takip ediliyor
TÜRKİYE
G.Tarihi: 04.09.2019 10:51
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Küresel piyasalar, kördüğüme dönen Brexit gelişmelerini takip ederken, pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de dün açıklanan ISM imalat sanayi endeksinin beklentilerin altında kalmasının ardından New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, İngiltere parlamentosundaki gelişmeler ise küresel risk iştahını olumsuz etkiliyor. Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,08, S&P 500 endeksi yüzde 0,69 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,11 değer kaybetti.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetten alıp milletvekillerine veren teklif 301'e karşı 328 oyla kabul edildi.

Dün akşamki oylama, milletvekillerine parlamentoya anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük bir yasa tasarısı sunma imkanı verirken, muhalefet partilerinin süreci hızla tamamlayarak, tasarıyı cuma günü yasalaştırmayı hedefledikleri belirtiliyor. Çıkarılacak yasanın, İngiltere ile AB arasında bir Brexit anlaşmasına varılamaması halinde hükümeti AB'den yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakacak şekilde formüle edileceği tahmin ediliyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise oylamanın ardından yaptığı konuşmada, parlamentonun anlaşmasız Brexit'i önleyecek bir yasa çıkarması halinde ülkeyi erken seçime götürmek için bir teklifi parlamentoya sunacağını açıkladı. Ancak İngiliz yasalarına göre erken seçim kararı parlamentoda 3'te 2 çoğunlukla alınabiliyor ve Johnson'ın, erken seçim kararı için muhalefetin desteğini alma zorunluluğu bulunuyor.

Bu gelişmelerin devamında Johnson, aralarında iki eski maliye bakanı ile Winston Churchill’in torununun da bulunduğu 21 muhalif milletvekilini partinin parlamento grubundan ihraç etti.

Brexit kördüğümü piyasaların gündemini meşgul ederken, dün Avrupa pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,36, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti.

Sterlin/dolar paritesi ise dün 1,1959 ile 1984'ten bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından parlamentodaki gelişmelerle toparladı ve 1,2105 seviyesinde dengelendi.

Bugün Çin ve Japonya'da açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerindeki yükseliş sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.

Yurt içinde, dün beklentilerin altında kalan enflasyon verileri ile alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, yüzde 0,49 yükselen BIST 100 endeksi, günü 98.826 puandan tamamladı. Dolar/TL ise ABD verilerinin ardından düşüşünü hızlandırarak günü yüzde 1,35 azalışla 5,7290'dan tamamlaması sonrasında bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7240 seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, Brexit gelişmeleri ve açıklanan makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 100.000 seviyesi olacağını, 96.500 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.55 Almanya, ağustos ayı hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı hizmet sektörü PMI

14.30 Türkiye, ağustos ayı reel efektif döviz kuru

15.30 ABD, temmuz ayı dış ticaret dengesi

21.00 ABD Merkez Bankası Bej Kitap Raporu

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