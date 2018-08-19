- Antalya’da trafik polisi ekipleri, 9 günlük bayram tatilinin ilk denetimini gerçekleştirdi. Denetlemelere Muratpaşa Kaymakamı da destek verirken kural ihlali yapan ve eksik evrakı olan sürücülere cezai işlem uygulandı.Antalya’da 9 günlük Kurban Bayramı'n tatilinin başlaması ile birlikte Jandarma ve Polis ekipleri de denetimlerini arttırdı. Antalya’nın Aksu İlçesi’nde D400 karayolu üzerinde bulunan kontrol noktasında sürücüleri durduran trafik polisi ekipleri, sürücülere içerisinde trafik kurallarının ve uyarılarının yer aldığı broşürlerden dağıttı. Polis ekipleri, durdukları şehirlerarası otobüslerin içerisine girerek yolcuları da tek tek emniyet kemeri takmaları konusunda uyararak broşür dağıttı. Ekipler, sürücülere bayramda oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardılar.Trafiğin yoğun olduğu Kurban Bayramı dolayısıyla yaralamalı veya ölümlü kazaların yaşanmaması için sürücüleri yasal hız limitlerine uymaları ve yolculuk esnasında mutlaka emniyet kemeri takılması konusunda sürücülere uyarılarda bulunan ekipler, evrakı eksik olan ve kural ihlali yaptıkları tespit edilen sürücülere cezai işlem uyguladı. Ekipler, bazı sürücülere emniyet kemeri olmadığı için 108 TL, kural ihlali yaptığı için 108 TL ve hız limitini aştığı için 1002 TL cezai işlem uyguladı.Öte yandan, denetlemelere Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy da eşlik etti. Trafik ekipleri ile birlikte denetlemede bulunan Arısoy, otobüslerin içerisine girerek şoförü ve yolcuları uyardı. Arısoy, sürücülere ve yolculara bayram çikolatası ikram etti. Denetlemelerin bayram tatili süresi boyunca devam edeceğini ifade eden Arısoy, amaçlarının kaza oranlarını en aza indirmek olduğunu belirtti.İHA