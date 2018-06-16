Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan dolu yağışı, seralarda zarara neden oldu.Kumluca'da bugün sabah saatlerinde başlayan yağmur daha sonra yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı, görenleri şaşırttı. Yaklaşık 20 dakika etkili olan dolu yağışı nedeniyle birçok cadde ve sokak beyaza büründü. Dolu yağışı sera ve zeytin bahçelerinde zarara neden oldu.Öte yandan, dolu yağışı nedeniyle enerji nakil hatlarında kopmalar olduğu, bazı bölgelere elektrik verilemediği öğrenildi.İHA