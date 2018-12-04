Kumluca’da sağanak yağmur

- Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde aralıklarla devam eden sağanak yağmur, sel taşıma kanallarında tıkanmaya ve heyelana neden oldu.Kumluca İlçesi Hacıveliler, Kum ve Göksu Mahallelerinde sel suları taşıma kanallarında tıkanma meydan geldi. Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri özellikle büz ve menfez ağızlarında meydana gelen tıkanmaların giderilmesi için vakit kaybetmeden müdahale etti. Ayrıca Mavikent Mahallesini Adrasan Mahallesine bağlayan karayolu Yenicepınar mevkiinde küçük çaplı heyelan meydan ageldi. Yine Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, araçların geçmesini zorlaştıran kaya parçalarını temizledi.Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, “İlçemizde dün akşamdan beri aralıklarla devam eden sağanak yağıştan dolayı bazı mahallerimizde sel sularını tahliye eden kanallarımızda tıkanmalar meydana geldi. Ekiplerimiz büz ve menfez ağızlarında meydan agelen tıkanmalara hemen müdahale etti. Mavikent - Adrasan Karayolundaki kçük çaplı heyelandan nedeniyle daralan yolun açılması çalışmasını yaptık. Ekiplerimiz dün akşamdan beri herhangi bir olumsuzluk ve aksaklık yaşanmaması için teyakkuzdalar” dedi.İHA