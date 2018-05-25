Antalya’nın Kumluca ilçesi’nde gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimler devam ediyor.Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, Kapalı Halk Pazar’ında gıda satışı yapan işyerlerini denetledi. Ekipler, sağlıklı olmayan gıda ürünleri üzerinde durdular. Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri bu denetimlerin ardından halkın talebi üzerine Olmypos Plajında denetim yaptı. Açıkta, sağlık koşullarına uygun olmayan ortamlarda, izinsiz gıda ürünleri satanların malzemelerine el koydu.Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Çataltepe, "İş yeri sahipleri yeni denetimde eksikliklerini gidermezse cezai işlem uygulanacak. Özellikle Ramazan ayı boyunca halkımızın daha sağlıklı ve güvenilir gıda tüketebilmesi için denetimlerimiz devam edecek. Halkımızın sağlığıyla oynayan kişi ve kişilere izin vermemiz mümkün değil" dedi.İHA