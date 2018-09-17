- Antalya’nın Kumluca ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle turizm bölgesi Adrasan’a yayıldı. Yangında 2 odalı deponun ve 4 seranın zarar gördüğü belirtilirken, 2 itfaiye eri ve bir vatandaşın ise dumandan etkilendiği görüldü.Antalya’nın Kumluca ilçesinde bulunan ormanlık alanda sabah saatlerinde çıkan orman yangını, etkisini göstermeye devam ediyor. Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi Karöz koylar mevkiinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Adrasan’a doğru yayıldı. Söndürülemeyen yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangında 2 odalı bir deponun ve 4 tane seranın zarar gördüğü belirtilirken, 2 itfaiye eri ve bir vatandaş ise dumandan etkilendiği görüldü.Yangının çıktığı alan denize yakın olduğundan dolayı helikopterler vakit kaybetmemek için, suyu denizden alıyorlar. Ekipler, yangının daha fazla bir alana yayılmaması için adeta zamanla yarışıyor.İHA