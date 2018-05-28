- Antalya’nın Kumluca ilçesi Deniz Obaları sahilinde başı ezilmiş caretta caretta ölüsü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Kumluca’nın Kum Mahallesi Deniz Obaları sahilinde başı ezilmiş caretta caretta ölüsü bulundu. Sahilde yürüyüş yapan Osman Özdemir tarafından bulunan caretta carettanın yaklaşık 20 kilogram civarında olduğu tahmin ediliyor. Özdemir, “Ben sahilde yürüyüş yaparken başı ezilmiş olarak caretta caretta gördüm. Nesli tükenen caretta caretta kaplumbağalara sahip çıkmamız gerekmekte” dedi.İHA