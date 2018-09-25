KUMBEK’te yeni dönem için toplantı yapıldı

KUMBEK’te yeni dönem için toplantı yapıldı
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Isparta Düğün Salonları
  - KUMBEK’te yeni dönem için toplantı yapıldı   
 
 - Kumluca Belediyesi Eğitim Kurumları (KUMBEK) için yeni eğitim öğretim yılındaki hazırlıklara ilişkin toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, yeni dönemde verilecek eğitim yöntemleri ve geçen yılın değerlendirmesi yapıldı.   
  Kumluca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kumluca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortak protokolüyle hizmet veren Kumluca Belediyesi Eğitim Kurumları’nın (KUMBEK), 2018- 2019 eğitim öğretim yılı hazırlıkları başladı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde yapılan toplantıda yeni dönemde verilecek eğitim yöntemleri ve geçen yılın değerlendirmesi yapıldı. Toplantıya Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yusuf Tekdemir, Kumluca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Süleyman Fethi Örgel, KUMBEK'te görevli öğretmenler ve veliler katıldı. 
  2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde yaklaşık 260 mezun öğrencinin KUMBEK'te yürütülen eğitim faaliyetlerinden yararlandığını belirtilen toplantıda, öğrencilerin 11 farklı branşta öğretmenin birebir takibi ve uzman rehber gözetiminde sınava hazırlandıkları vurgulandı. 
 
  “Amacımız kaliteyi ve başarıyı yakalamak” 
  Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yusuf Tekdemir kursların belli işleyişi ve kuralları olduğunu ifade ederek, eğitimde deneyim ve tecrübesi olan öğretmenlerle çalıştıklarını kaydetti. Tekdemir, “Amacımız kaliteyi ve başarıyı yakalamak. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Öğrencilerimizin de başarılı olmanızı istiyoruz. Velilerimizin öğrencilerimize yardımcı olmalarını tavsiye ediyoruz” dedi. 
 
  “Elimizden geleni sarf ediyoruz” 
  2018 - 2019 Eğitim Öğretim yılında KUMBEK’in işleyişi ve eğitim sistemlerini anlatan Kumluca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Süleyman Örgel, “ KUMBEK'te eğitim gören öğrencilerden 3'ü Tıp, 10'u hukuk, 5' i mühendislik, 13'ü öğretmenlik, 1'i veterinerlik, 1'i fizyoterapi ve rehabilitasyon, 1'i diş hekimliği, 5'i eczacılık, 3'ü mimarlık, 2'si PDR, 2'si de psikoloji alanında üniversite eğitimi alacak. Ayrıca çok sayıda öğrenci de diğer 4 yıllık bölümlere yerleşti. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye hazırlanma aşamasında oluşan boşluğu Kumluca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile birlikte doldurmaya çalışıyoruz. Bu konuda elimizden geleni sarf ediyoruz. Elde edilen başarıya katkı sağladıkları için her iki kumrumuza da teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 
  KUMBEK’e bugüne kadar 317 ön kayıt başvurusu yapıldı. Perşembe günü seviye tespit sınavı yapılacak. Öğrencilerin aldığı puanlara göre sınıflar oluşturulacak. 
 
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İHA
                                         
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