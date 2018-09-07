- Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Türkiye’nin ABD ambargosundan etkilenmemesi için özellikle sağlık alanında dışa bağımlılığı bitirecek millileştirme projelerine ihtiyaç duyduğunu kaydetti.Türkiye ile ABD arasındaki siyasi kriz sürerken, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, ABD’nin dolar kurunda yaptığı oyunlarla Türk milletini sindiremeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İslam ve Türk coğrafyasında ABD’nin süre gelen oyunlarını bozmasının ekonomik ambargonun asıl sebebi olduğunu vurgulayan Kuluöztürk, “Çözüm ilaç, aşı ve tıbbi cihaz konusunda dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak millileşme projelerini uygulanmaktır. Sağlık-Sen bu konuda sonuna kadar hükümetimizin yanındadır ve destekçisidir” dedi.Sağlık çalışanları olarak milli meselelere kayıtsız kalamayacaklarını aktaran Sinan Kuluöztürk, ABD’nin ülkemize karşı uyguladığı döviz ambargosunun kabul edilemez bir durum olduğunu vurguladı. Türkiye’nin binlerce yıllık devlet geleneğinde hiçbir ülkenin boyunduruğu altına girmediğini hatırlatan Kuluöztürk, “ABD’nin ülkemiz üzerinde oynadığı kirli oyunlar kabul edilir gibi değil. Bizler Orta Asya’dan bu yana vatanla özgürlük kavramlarının ne olduğunu çok iyi bilen insanlarız ve tarihimiz bunun örnekleriyle doludur” dedi.Bugün döviz üzerinden yapılan saldırıların yarın sağlık sektörü üzerinden yapılmayacağı ne malum? diyen Kuluöztürk, tek çözümün milli üretim olduğunun altını çizdi. Sağlık Sen Şube Başkanı Kuluöztürk sözlerini şöyle sürdürdü: “ Bu tarz endişelere mahal vermemek için çözümün tek bir adresi var, o da; milli üretim. Sağlık alanında tüm ihtiyaçlarımızı artık kendimizin üretme vakti geldi. Türkiye’nin bunu yapmaya her açıdan gücü yeter. İlaç, aşı ve tıbbi cihaz konusunda dışa bağımlılığımızı azaltacak millileştirme projelerimiz hayata geçirilecek. Kötü ev sahibi kiracıyı ev sahibi yapar derler ya, kötü müttefik bizi yerlileştiriyor. Yaşadığımız bu kötü olaydan ders çıkararak sağlam adımlar atmalıyız. Sağlık-Sen olarak bizlerde bu konuda üyelerimizle birlikte üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız”İHA