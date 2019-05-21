Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kovandan ayrılan bal arıları apartman girişinde oğul verdi.İlçeye bağlı Beyceğiz Mahallesi, Efsus Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın girişinde oğul veren bal arılarına zabıta ekibi ve arıcılar müdahale etti.İki saatlik çalışmayla bulundukları yerden alınan arılar, kovana doldurularak güvenli bir alana taşındı.Afşin Belediyesinde görevli zabıta memuru Osman Gürbüz, arıların üreme döneminde olduğunu belirterek, kovandan kaçan genç arıların yeni bir oğul verdiğini ifade etti.Gürbüz, zabıta ekibi olarak müdahale ettikleri arıları bulunduğu yerden alarak kovana koyduklarını söyledi.20 yıldır arıcılık yapan İsmail Karakaya da oğul veren arıların vatandaşlara zarar vermemesi için ana arıya ulaşıp kovanın içerisine bıraktıklarını, diğer arıların da onu takip etmesini sağladıklarını kaydetti.KAHRAMANMARAŞ (AA) -