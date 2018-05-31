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Korkuteli’ne peş peşe müjdeler geldi

Korkuteli’ne peş peşe müjdeler geldi
TÜRKİYE
G.Tarihi: 31.05.2018 10:01
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Isparta Düğün Salonları
         
  - Korkuteli’ne “Kültür Merkezi, Yüzme Havuzu ve Hükümet Konağı” müjdesi   
 
 AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Korkuteli ziyaretinde “Kültür Merkezi, Yüzme Havuzu ve Hükümet Konağı” müjdesi verdi.  
AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 24 Haziran seçim çalışmalarına Korkuteli ilçesi’nden başladı. AK Parti İlçe Başkanı İlhami Yıldıran, Kadın Kolları Başkanı Tülay Yıldız, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Karakaş, İlçe yönetimi ve Belediye meclis üyeleri ile birlikte ilçe koordinatörlerinde katıldığı toplantıda Taş, Türkiye’nin neden başkanlık sistemine geçtiğini Korkuteli İlçe teşkilatına anlattı. 
20 Mayıs’ta Milletvekili adaylarının açıklandığını hatırlatan Taş, “Bu dönem 3 bayan milletvekili adayımız var. Bunların 2 tanesi seçilebilecek yerlerde. Antalya’da partilere baktığımız zaman en iyi liste bizim partimizde. Kamuoyu araştırmaları partimizin lehine olumlu. Antalya’da bir anket çalışması yaptırıyorum onun sonucu hafta sonuna yetişecek” dedi.  
 
“16 milletvekilinden en az 9 vekilimizi meclise göndermek istiyoruz” 
 İl Başkanı Taş, “Birlikte çalışarak çok güçlü bir şekilde Antalya’dan yüzde 50’yi geçmek suretiyle güçlü bir destek vereceğiz. Biz bu seçimde 16 milletvekilinden en az 9 vekilimizi meclise göndermek istiyoruz. Geçmiş dönemde 14 Milletvekili çıkaran Antalya’mızda 7 Milletvekili çıkaran AK Parti, 16 Milletvekili çıkaran Antalya’mızda 8 Milletvekili çıkaracağız. Birde Kontenjan olmak üzere toplam 9 Milletvekilini Meclise göndereceğiz. Burada önemli olan Cumhurbaşkanlığında yüzde 50 oy oranını geçmek olacak. Türkiye genelinde yüzde 50’yi geçtiğimizde başarılı olacağız” dedi. 
 
 “Milletimiz Tarih Yazacak” 
 AK Parti’nin Türkiye’ye kazandırdığı istikrarın öneminden bahseden Taş, “Bizim milletimiz kendisini yönetebilecek kişiyi çok iyi seçebiliyor. Bu millet en son Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı seçerek ona sahip çıktı ve 16 yıldır yaptıklarına hepimiz şahidiz. Cumhurbaşkanımızı da 15 Temmuzda hainler öldürmeye çalıştı ancak milletimiz bu oyunlarını bozarak liderine sahip çıktı. Antalya’da doğru düzgün yol yoktu, alt geçit üst geçit yoktu, hastane yoktu alt yapı yoktu bunların hepsi AK Parti ile hızlı bir şekilde şehrimize kazandırıldı. Yine Korkuteli’mizde duble yollar yapıldı. Şuna Korkuteli-Elmalı Duble yol çalışması devam ediyor. Ayrıca hızlı tren geliyor. Korkuteli’nde yüksekokulu güçlendirmek için çalışma içerisindeyiz. Türkiye’de birçok ilke imza attık cumhuriyet tarihi boyunca yapılamayan şeyleri 16 yılda ülkemize kazandırdık kazandırmaya da devam ediyoruz. Türkiye’de 3 tane havaalanı olan tek ile Antalya’dır. Antalya, Gazipaşa ve Batı ilçelerimize bir havaalanı daha yapılacak. İstanbul’da dahi 3 tane havaalanı yok.” 
 
 “Korkuteli’ne 3 Müjdeli Haber” 
Korkuteli ilçesine yeni müjdeler veren İbrahim Ethem Taş, “Yarın broşürlerimiz gelecek, kapı kapı gezerek esnafımıza ve aileleri dılaşarak hizmetleri anlatacağız. Korkuteli’ne 20123’e kadar seçim sonrası Bir Kültür merkezi yapacağız. Bu Kültür merkezi çok amaçlı olacak. 2 yüzme havuzu yapacağız, Hükümet Konağı yapacağız. Müze çalışmamız devam ediyor. Bu 3 projemize hemen seçim sonrası başlayacağız. Bundan önce Antalya’da söz verdik ve yaptık, bundan sonrada söz verdiğimiz projeleri hayata geçireceğiz. Doğalgaz ile ilgili beklentiniz var. Geçen hafta Ankara’da Başbakanımız ile Cumhurbaşkanımıza bu konu iletildi, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile bu konuyu görüştük. Çok yakın zamanda Dışişleri bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Doğalgaz ile ilgili sevindirici haberi buraya gelerek teşkilatımızda açıklayacak” diye konuştu. 
AK Parti İl Başkanı Taş ve İlçe Başkanı Yıldıran ile meclis üyeleri ve partililer daha sonra Cumhurbaşkanına bağışta bulundular. 
 Taş ardından esnaf ziyareti yaptı. 
 
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İHA
                                         
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