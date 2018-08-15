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Korkuteli karyağdı armudunun hedefi uluslararası pazar

Korkuteli karyağdı armudunun hedefi uluslararası pazar
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - Korkuteli karyağdı armudunun hedefi uluslararası pazar   
 
 Antalya Ticaret Borsası’nın (ATB) Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığı başvuru sonrasında coğrafi işaret tescili alan Korkuteli Karyağdı Armudu’nun markalaşma çalışmaları, Korkuteli Ziraat Odası’nda düzenlenen toplantıda muhtarlara anlatıldı.   
  Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban başkanlığında yapılan toplantıya, ATB Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bülbül, Cüneyt Doğan, Süleyman Ersan, Hüseyin Simav, Korkuteli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özlem Çağırıcı Armut, Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin’in yanı sıra akademisyen ve muhtarlar katıldı. Toplantıda muhtarlara Korkuteli Karyağdı armudunun hasadından pazarlanmasına kadar nelere dikkat edileceği anlatılırken, muhtarlardan öğrendikleri bilgileri mahallerindeki üreticilerle paylaşması istendi. 
  ATB Başkanı Ali Çandır, Yöresel Ürünler Projesi’nin bir etabı olan Yöresel Ürünler Fuarı’yla ülke genelinde coğrafi işaret konusunda farkındalık oluşturduklarını belirterek, Antalya’nın yöresel değerlerinin korunması için de çalıştıklarını söyledi. 4 yıl önce Korkuteli Karyağdı Armudu’na coğrafi işaret almak için çalışmalara başladıklarını anımsatan Çandır, Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptıkları başvuru sonrasında ürünün tescillendiğini söyledi. Tüketicinin coğrafi işaretli ürünlere diğer ürünlere göre yüzde 20-30 daha fazla para ödediğini belirten Çandır, il ve ilçelerin tanınırlığının coğrafi işaretli ürünlerle daha kolay ve kalıcı olduğunu vurguladı. 
 
  “Kriterlere uymayan hologram kullanamayacak” 
  Korkuteli Karyağdı Armudu’na coğrafi işaret aldıktan sonra işlerinin bitmediğini anlatan Çandır, ürünün kalitesinin korunması, pazarlamasının artırılması için de çalışılması gerektiğini söyledi. Ürünün hasadı, depolanması ve pazarlanması için nelerin yapılabileceğini anlatan Çandır, “Kaliteli üretimin ardından depolama ve pazarlamayı birlikte organize edebilirsek birkaç yıl içerisinde ürüne Avrupa’dan da coğrafi işaret alarak yurtdışı pazarlara açılmayı sağlayabiliriz. Bu konuda üreticilerimize, muhtarlarımıza, yerel idarecilerimize büyük görevler düşüyor. Kriterlere uymayan ürün hologram kullanamaz. Bu nedenle üreticinin çok iyi bilgilendirilmesi gerekiyor. Biz üzerimize düşeni bu konuda da yapacağız” diye konuştu. 
  Korkuteli’nin mantar, kompostta yazdığı başarı hikayesini Karyağdı Armudu’nda da yazabileceğini söyleyen Çandır, ürünün ilçe ekonomisine katkısına dikkat çekti. Türkiye’de üretilen her 6 armuttan 1’inin Korkuteli’nde üretildiğini bildiren Çandır, karyağdı armudunun envanter çalışmalarına başlayacaklarını bildirdi. Çandır, “Ağaç sayısı, üretim miktarıyla ilgili bir envanter çalışması yapmak istiyoruz. Bunun ardından üreticilerle bir araya gelip üretim teknikleri, depolama ve pazarlama konusunda çalışma yapacağız. Çalışmaların ardından büyük süpermarketleri buraya getirme şansımız var” diye konuştu. 
  Hediye olarak hologramlı karyağdı armudu götürülmesi önerisinde bulunan Çandır, Belediye Başkanı Hasan Ali İrban’dan karyağdı armudu festivali düzenlemesini istedi. Çandır, 24-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek YÖREX’te Korkuteli Karyağdı Armudu’nun tanıtımının yapılmasını talep etti. Çandır, “Korkuteli Karyağdı Armudu’nun katma değerini artırmak için çalışacağız” dedi. 
 
  Tanrıkulu: “Kalite korunmalı” 
  Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, 4 yıllık çalışmanın ardından Korkuteli Karyağdı Armudu’nun coğrafi işaret aldığını belirterek, buna öncülük eden Antalya Ticaret Borsası yönetimine teşekkür etti. Tanrıkulu, ürünün kalitesini korumak için birtakım çalışmaların yapılması gerektiğini belirterek, “Kaliteli ürün yetiştirme ve pazarlama konusunda çalışmalar yapmalıyız. Özellikle üretici bilgilendirme konusunda çok çalışmalıyız” dedi. 
 
  İrban: “Festivali yapılacak” 
  Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Korkuteli Karyağdı Armudu’nun coğrafi işaret almasına öncülük eden Borsa yönetimine teşekkür etti. Korkuteli Karyağdı Armuduyla ilgili farkındalık oluşturmak gerektiğini belirten İrban, hasat zamanı olan Eylül’de festival düzenlenmesi için çalışacaklarını bildirdi. 
 
  Muhtarlar üreticiye anlatacak 
  Toplantıda Antalya Ticaret Borsası coğrafi işaret danışmanı Rana Demirer, muhtarlara erken hasadın armudun kalitesini bozduğu anlatırken, erken hasat edilen Korkuteli Karyağdı Armudunun istenen aromayı vermediğini vurguladı. Muhtarlardan üreticilerle biraya gelerek konuyu anlatmasını isteyen Demirer, kriterlere uymayan ürünlerde hologram kullanamayacağını vurguladı. 
 
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İHA 
                                         
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