- Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Hakan Selen görevine başladı.Korkuteli İlçe Emniyet Müdürü Hacı Duman’ın Alanya İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığına atanmasıyla boşalan koltuğa Van il Emniyet Müdürlüğü Havaalanı Şube Müdürlüğü görevinden Korkuteli Emniyet Müdürlüğüne atanan Hakan Selen, ilçeye gelerek yeni görevine başladı. Selen, Korkuteli’nin huzur ve güveni için çalışacağını söyledi. İlçede görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Selen, "İnşallah ekibimizle birlikte güzel hizmetler yapacağız. Korkutelili vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 24 saat esasına dayanarak, gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız” dedi.Emniyet Müdürü Selen, "Antalya ve Korkuteli’ne yabancı biri değilim. 14 yıl Antalya’da görev yaptım. Korkuteli’nde görev yaptığım süre boyunca hep sokakta olacağım. Telefonum herkese 24 saat açık olacak. İlçe halkımızın ve İlçemize gelen misafirlerimizin huzur ve güvenliği için gereken çalışmalarımızı Emniyet Teşkilatı Mensubu arkadaşlarımızla birlikte yapacağız” şeklinde konuştu.İHA