Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Korkuteliler tercihini Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakından yana kullandı.Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Korkutelili seçmenler, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. Katılımın yüzde 91 olduğu Korkuteli ilçesi’nde, 143 sandıkta 37 bin 245 seçmen oyunu kullandı. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Korkuteliler tercihini Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakından yana kullandı. Seçim sonuçlarının açıklamasının ardından yüzlerce AK Partili ellerinde Türk ve AK Parti bayraklarıyla meydanda sloganlar eşliğinde seçim zaferini kutladı. Davul zurna ve meşalelerin yandığı kutlama töreninde araçlarla uzun konvoylar oluşturuldu. Otomobillerin camlarından çıkan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın zaferini kutladı.Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, geçerli olan 36 bin 12 oyun 20 bin 138’ini alırken Muharrem İnce 9 bin 345, Meral Akşener 5 bin 238, Temel Karamollaoğlu 770, Selahattin Demirtaş 447 ve Doğu Perinçek ise 74 oyda kaldı.Bu sonuçlara göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Korkuteli’nde geçerli toplam oyun yüzde 55.92’sini alarak rekor bir oy oranı elde etti.Öte yandan Milletvekili seçimlerinde AK Parti geçerli 36 bin 36 oyun 17 bin 132’ni, MHP ise 3 bin 270 oy aldı. Millet İttifakını oluşturan CHP 7 bin 822, İYİ Parti 5 bin 690 ve SP ise Bin 222 oy aldı. HDP ise 709 oyda kaldı.Bu sonuçların ardından Korkuteli’li seçmenler 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde tercihini Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakından yana kullandı. Açılanan seçim sonuçlarının ardından Korkuteli’li vatandaşlar yüzlerce araçla konvoylar düzenledi. Vatandaşlar önce Korkuteli Ak Parti binasının önünde sonra kalabalık artınca MHP ile birlikte ilçede konvoy yaptı.İHA