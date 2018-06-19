Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yenilediği Konyaaltı Sahili, yeni yaşam alanı oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da övgüsünü alan Konyaaltı Sahil Projesi, yeni adıyla Antalya Sahil Yaşam Parkı, Antalyalıların ve kente ziyarete gelen tatilcilerin ilgisini çekiyor.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalyalıların ve tatilcilerin sahil projesine gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Konyaaltı sahil yaşam parkı ziyaret edenler projenin harika olduğunu söylüyor. Konyaaltı sahili bayram tatilcilerinin gözdesi oldu. Vatandaşlarımız Antalya’ya yakışır hale getirdiğimiz Konyaaltı Sahili’ne olumsuz hava koşullarına rağmen akın etti” dedi.Yeşille mavinin en güzel buluşmasının yaşandığı Konyaaltı Sahili’nin Minicity-Sealife arası da vatandaşların kullanımına sunuldu. Sahil projesi bütün olarak hizmete girmiş oldu. Yemyeşil görüntüsü, spor alanları, yaşam alanları, bisiklet yolları, rengarenk peyzajları, gezi alanları ve yürüyüş yolları ile tamamen halka açık bir proje olarak Antalyalılara ve turizme hizmet eden Konyaaltı Sahil Projesi yenilenen yüzüyle buluşma noktası oldu.Vatandaşlar, sahil boyunca yürüyüş yapıp, Antalya ve Akdeniz’in eşsiz manzarasının keyfini çıkarırken, çocuklar da park alanları ve kendileri için özel yapılan oyun havuzunda eğlenceli saatler geçirdi. Gençler kaykay pisti ve spor alanlarında ter atarken, kimi vatandaşlar da bisikletle sahili turladı. Tartan koşu pisti de spor yapan Antalyalıları ağırladı. Vatandaşlar ister plaja havlusunu serip, ister şezlong kiralayıp denizin keyfini çıkardı.Zemini doğal taşlarla kaplanan, ağaçlar ve peyzajla süslenen varyant yeni görüntüsüyle beğeni topladı. Yerli ve yabancı ziyaretçiler varyant üzerinden Konyaaltı’nın eşsiz manzarası eşliğinde bol bol fotoğraf çektirdi. Yenilenen varyanttan Beach Park’a inen vatandaşlar, yeşilin maviyle buluşmasına şahitlik ediyor. Eski yürüyüş yolunun bisiklet ve yürüyüş yolu olarak yeniden düzenlendiği projede vatandaşlar hiçbir engelle karşılaşmadan çimlerin üzerinden denize ulaşmanın keyfini yaşıyor.Yaklaşık 30 bin metrekare beton alanın yeşil alana dönüştürüldüğü proje kapsamında mevcut tüm ağaçlar korunurken, 6 bin yeni ağaç dikildi.İHA