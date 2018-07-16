Konyaaltı sahili Mavi Bayrakla taçlandı

Konyaaltı sahili Mavi Bayrakla taçlandı
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Isparta Düğün Salonları
       
  - Konyaaltı sahili Mavi Bayrakla taçlandı   
  - Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel:   
  - “Çevrecilik Konyaaltı’na Mavi Bayrak çekmektir”   
 
- Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin dünyanın en güzel sahiline dönüştürdüğü Konyaaltı Sahili, Mavi Bayrakla taçlandı. Büyükşehir Belediyesi’nin 10’u Konyaaltı Sahili’nde olmak üzere toplam 14 plajı Mavi Bayrak’la ödüllendirildi. Başkan Menderes Türel, “Konyaaltı Sahili Projesi’ni engellemeye çalışmak çevrecilik değildir. Çevrecilik Konyaaltı’na Mavi Bayrak çekmektir” dedi.   
 Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin plajlarında Mavi Bayrak gururu yaşandı. Büyükşehir Belediyesi’nin dünya çapındaki projesiyle bambaşka bir görünüme kavuşan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ndeki 10 plajı ile Lara EKDAĞ Plajı, Sarısu Plajı, Sarısu Kadınlar Plajı ve Beldibi 1 Atatürk Plajı’na törenle Mavi Bayrak çekildi. Konyaaltı Sahili 26 Numaralı plajda gerçekleştirilen törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, TURÇEV Başkanı Rıza Tevfik Epikmen ile çok sayıda vatandaş katıldı. 
  
 Karaloğlu: “Dünyada en çok Mavi Bayrağı olan şehir olmak Antalya'ya yakışır” 
 Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Konyaaltı Sahili’nin yenilenen yüzüyle Antalya’nın çok önemli bir markası haline geldiğini ifade ederek, “Türkiye'de 400'ün üzerinde Mavi Bayrak var. 200 küsuru Antalya'da. Dünyada en çok Mavi Bayrağı olan şehir olmak da Antalya'ya yakışır. Konyaaltı'na her geldiğimde yeni projesiyle mutlu oluyorum. Beş aylık bir sürede yapılanları görünce çok mutlu oluyorum. Gerçekten literatüre girecek şekilde burası inşa edildi.  1 milyon 100 bin metre karelik bir alanda bu kadar çok alt yapı ve üst yapmak. Aynı zamanda 5 ayda bitirilip halkın hizmetine sunmak büyük bir başarı. Büyükşehir Belediye Başkanımızı, burada çalışan mühendisimizi, işçimizi emeği geçen herkesi kutluyorum” diye konuştu. 
 
 Köse: “Türel ile Antalya daha güzel” 
 AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse de, 2009-2014 döneminde Antalya’nın 5 yılda çok geri gittiğini belirterek, Konyaaltı Sahili’ndeki Mavi Bayrakların bile kaybedildiğini hatırlattı. Menderes Türel’in tekrar göreve gelmesiyle kalındığı yerden hizmetlere devam edildiğini ifade eden Köse, “Konyaaltı Sahili halka kapatılacak dediler, betonla örülecek dediler. Gelsinler görsünler utansınlar. Konyaaltı Sahili halkındır, Antalyalılarındır, bizimdir ve ilelebet bizim kalacaktır. Yapamaz dediler Menderes Başkan yaptı. Menderes Türel görevde kaldığı sürece Antalya çok daha güzel bir şehir olacak” ifadelerini kullandı. 
 Başkan Türel, “Konyaaltı Sahili’ndeki Sahil Antalya Yaşam Park projesi ile dünyanın en güzel sahiline dönüşen Konyaaltı Sahilimizi Mavi Bayrak ödülleri ile bir kez daha taçlandıracağız. Ne mutlu bizlere ki Konyaaltı sahilimiz Mavi Bayrak için gerekli olan tüm kriterleri bugün itibari ile taşıyor” diye konuştu. 
 
 “Kaybedilen Mavi Bayraklar tekrar kazanıldı” 
 2009 senesinde görevi bıraktığında Konyaaltı Sahili’nde 8 tane Mavi Bayrak olduğunu hatırlatan Başkan Türel, “5 sene sonra tekrar göreve geldiğimizde maalesef bir baktık ki o Mavi Bayrağın yerinde yerler esiyor. Hepsi, gerekli kriterler taşınamadığı için geri alınmış. Derhal gayretlerimizi hızlandırdık ve geçen sene 8 Mavi Bayrağı Konyaaltı Sahili’nde, 2 de mavi bayrağı Lara Sahili’nde göndere çektik. Bugün yenilerini ekliyoruz” dedi. 
 
 “Denizimize gözümüz gibi bakıyoruz” 
 Antalya’da arıtılmadan bir milimetre küp atık suyun dahi denize bırakılmadığını belirten Türel, “Antalya’da deniz bizim en büyük hazinemiz. Bu nedenle denizimize gözümüz gibi bakıyor, deniz altındaki biyolojik yaşamın korunmasına da önem veriyoruz. Antalya genelinde 32 adet Atık Su Arıtma Tesisi kurmak suretiyle denizimizin kirlenmesini önlüyoruz. Göreve geldiğimizde 2 tane vardı. Turizmin geleceğini adeta güvence altına alıyoruz” şeklinde konuştu. 
 
 “Çevrecilik böyle olur” 
 “Çevrecilik sözle olmaz. Çevrecilik icraatla olur” diyen Menderes Türel “Ben Konyaaltı Sahili’ni koruyorum diye çevreci nutukları atmakla Konyaaltı Sahili korunmaz. Konyaaltı Sahili, bu sahile 10 tane mavi bayrağı çekmekle çevreci olunur ve korunur. Ben Konyaaltı’nı koruyorum diyerek insan zincirleri oluşturmak suretiyle Konyaaltı’na bu muhteşem projeyi yaptırmamaya çalışmak çevrecilik değildir. Hele hele çevreye zarar verecek diye Konyaaltı Sahili’ndeki Sahil Antalya Yaşam Parkı engellemeye çalışmak çevrecilik hiç değildir. Çevrecilik Konyaaltı’na Mavi Bayrak çekmektir. Çevrecilik Konyaaltı Sahili’ndeki bütün ağaçları koruyarak buna 6 bine yakın yeni ağaç ekleyerek yeşil alanları yüzde 30 arttırmakla olur. Çevrecilik Antalya’nın çöpünden 40 bin konutun elektriğini üretmek demektir.” Başkan Türel, “Etrafınıza bakın, ne dediler? Konyaaltı Sahili’ni halka kapatacak dediler. Maşallah halkımız burada. Eğer halka sahili kapatmak demek bu proje ile oluyorsa vallahi böyle halka sahil kapatmaya can kurban. Onun için biz halkımız için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. 
 
 Bayaz: “Önemli başarı” 
 TURÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Bayaz, “Mavi Bayrak standartlarını halk plajlarında sağlamak yoğun kullanımdan dolayı zor olmaktadır. Bu nedenle halk plajlarımızın Mavi Bayrak ödülü alarak uluslararası nitelikte hizmet sunması önemli bir başarıdır. Mavi Bayrağın bilincinde ve tüm plajlarda standartların uygulanmasına büyük önem veren, çevre duyarlılığıyla bunu ortaya koymuş olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel’i bu başarılarından dolayı kutluyorum” diye konuştu. 
 
 Mavi Bayrak deniz altı ile getirildi 
 Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu’na Mavi Bayrak sertifikaları verildi. Törende gerçekleştirilen jet ski ve fly board gösterisi nefes kesti. Ardından deniz altı ile tören yerine getirilen Mavi Bayrak, denizden alınarak, Konyaaltı 26 nolu plajdaki göndere çekildi. 
 
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İHA                      
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