- Konyaaltı Belediyesi ve Deniz Dans Stüdyosu’nun işbirliğiyle gerçekleştirilen “Savaş ve Barış Dans Tiyatrosu” izleyenlerden büyük beğeni topladı.Konyaaltı Belediyesi ve Deniz Dans Stüdyosu işbirliğiyle gerçekleştirilen “Savaş ve Barış Dans Tiyatrosu” Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde izleyenlerle buluştu. 80 dansçı çocuğun farklı koreografilerinden yaptığı gösteri büyük beğeni topladı.Sahneye çıkan çocuklar performanslarıyla büyük beğeni toplarken, ailelerde oturdukları yerde heyecan yaşadı. 50 dakikalık gösteride genç yetenekler ayakta alkışlandı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kültür sanat etkinliklerine büyük önem gösterdiklerini söyledi. Başkan Böcek, “Dans Tiyatrosu ile genç çocuklarımız yeteneklerini gösterdi. Özellikle çocuklarımız Savaş ve Barış temalı bir gösterisi yapması daha anlamlı oldu. Bu tür etkinliklere desteğimiz sürecektir” dedi.İHA