Konyaaltı Belediyesi Uncalı ve Gürsu Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrencileri yılsonu gösterisi gerçekleştirdi.Konyaaltı Belediyesi Uncalı ve Gürsu Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi’nin “Yılsonu Sergisi ve Gösterisi” Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kreş öğrencilerin bu mutlu günlerine Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’te ortak oldu. Başkan Böcek, ilk olarak miniklerin hazırladığı sergiyi gezdi. Başkan Muhittin Böcek, daha sonra kreş öğrencilerin büyük bir özveriyle çalışarak hazırladıkları gösteriyi izledi.Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, minik öğrencilerin bu güzel mutluluklarına ortak olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Başkanı Muhittin Böcek, “Konyaaltı Belediyesi olarak birçok örnek projeye imza attık. Halkımıza dokunan hizmetler üretiyoruz. 3 yaşından 93 yaşına kadar bütün vatandaşlarımıza hizmet veren çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kreşlerimiz Antalya’da bir marka haline geldi. Çocuklarımızın sergisini gezdim. Çok güzel çalışmalar yapmışlar. Velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.Gösterilerin ardından Uncalı ve Gürsu Kreşlerinin 6 yaş grubundan 78 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.İHA