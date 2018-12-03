- Konyaaltı Belediyesi’nin her ay gerçekleştirdiği doğa yürüyüşünde, doğaseverler Alacasu Koyu’ndan Tekirova’ya eşsiz manzara eşliğinde yürüyüş keyfi yaşadı.Konyaaltı Belediyesi ve Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) işbirliğiyle gerçekleştirilen doğa yürüyüşleri devam ediyor. Doğaseverler bu ay Alacasu Koyu’ndan başlayarak, Phaselis-Tekirova parkurunda yürüdü. TODOSK’un profesyonel rehberleri eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte, 9 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı. Eşsiz doğa manzarası eşliğinde yürümenin keyfini yaşayan doğaseverler, şehir stresinden uzak keyifli bir gün geçirdi.Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçtiğimiz yıllarda başlattıkları doğa yürüyüşlerinin her geçen gün ilgi görmeye başladığını söyledi. Başkan Muhittin Böcek, “Antalya doğa yürüyüşleri anlamında çok güzel parkurlara sahiptir. Bizde bu yönde farklı parkurlarda doğa yürüyüşleri düzenliyoruz. Doğa tutkunları halkımız bu etkinliklerimizde haftanın yorgunluğunu atarak, keyifli bir gün geçiriyor. Gelecek aylarda farklı noktalara yürüyüşler gerçekleştireceğiz” dedi.İHA