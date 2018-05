Konutta faiz indirimi isteyen Başbakan Binali Yıldırım'ın çağrısı üzerine 3 bankanın uygulamaya katıldığı faiz indirimiyle ilgili Samut İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Samut, devletin inşaat sektörüne can suyu verdiğini söyledi. Samut, inşaat sektöründe başlattığı kampanyayla konut satışında yeniden hareketli günlerin yaşanacağını belirtti.Türkiye'de ekonominin lokomotifi inşaattır‘ diyen İşadamı Samut, "Sektör ekonominin süreklilik arz eden güç kaynağıdır. Antalya'da hayata geçirdiğimiz projeler duraksamadan etkilenmeden devam ediyor. Ancak genel olarak sektörde bir sessizlik hakim. Başlatılan konut kredisi indirimi kampanyasına tüm şirketlerin de destek vermesi gerekiyor" dedi.Hüseyin Samut, tamamlanan ve devam eden projelerinin yerli, yabancı ve gurbetçi müşteri portföyleri sayesinde satışta süreklilik yaşadıklarını ve sessizlikten etkilenmediklerini belirtti. Uzun bir süre inşaat sektörünü meşgul eden yüksek kredi faizlerinin devlet eliyle izaha getirildiğini dile getiren Samut, "Devletimiz gerekeni yapıyor. Bir süredir başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletimizin etkin makamları bu konuda çağrıda bulundu. Nihayetinde devletimiz yine çözüm sundu. Şu anda arzedilen talep gerçekleşti. Şimdi vazife sırası sektörde. Kendi içerisinde yürütülecek kampanyalar ile Türkiye ekonomisinin can damarı olan inşaat sektörü kaldığı yerden yoluna devam edecektir" diye konuştu.Öte yandan Samut İnşaat'ın son projelerinden Samut Comfort City'nin tamamlandığını, Samut Taç Premium Konutları'nın ise yapımına hızla devam edildiği bilgisini veren Hüseyin Samut, her iki projede de satışların son hızıyla devam ettiğini ifade etti.İHA