Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde D400 Karayolunun Alanya Gazipaşa istikametinde seyir halinde olan kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla attı. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 07 E 6616 plakalı kamyonet Gazipaşa Bölge Trafik İstasyonu önüne geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Araç sürücüsü M.A. ve araçta bulunan H.A, A.A.ve E.G. yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.İHA