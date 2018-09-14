- Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Simav, Cüneyt Doğan, Halil Bülbül ile birlikte Tunceli Jandarma Komutanı iken Antalya Jandarma Komutanlığı’na atanan Tuğgeneral Tekin Aktemur’u makamında ziyaret etti. Borsanın çalışmaları hakkında bilgi veren Çandır, Antalya’nın turizm kenti olduğu kadar iyi bir tarım kenti olduğunu söyledi. Zeytinpark’taki çalışmaları anlatan Çandır, Tuğgeneral Tekin Aktemur’u bu yıl 9’uncusu 24-28 Ekim’de düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’e davet etti. Çandır, Komutan Aktemur’a görevinde başarılar diledi.İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, ziyareti nedeniyle Antalya Ticaret Borsası yönetimine teşekkür etti. Antalya’nın güvenliği için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Aktemur, turizm ve tarım kenti Antalya’nın güvenliğinin önemini vurguladı.ATB Başkanı Çandır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur’a Zeytinpark ürünlerinin yer aldığı paket takdim etti.İHA