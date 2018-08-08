- Antalya’da eşi engelli olan komşusuna yardım etmek amacıyla 2/B arazisinin taksidini ödemek için bankaya giden emekli vatandaş eve döndükten sonra gelen '1 kuruş eksik yatırdınız' telefonuyla şoke oldu. 1 kuruşu yatırmak için bankaya geri dönen adam, 100 kilometre yol kat etti.Antalya’da yaşayan emekli çiftçi Emin Şencan, komşusu ve aynı zamanda yaşlı ve engelli olduğu için evinden ayrılamayan Şefika Doğanay’ın Maliye Bakanlığına borcu olan 2/B arazisinin taksidini yatırmak için Aksu ilçesinde bulunan bir bankaya gitti. Şencan, bankaya taksidi ödeyip makbuzunu alarak 50 kilometre uzaklıktaki evine döndükten sonra gelen telefonla şaşkına döndü. Şencan, Antalya Defterdarlığından aradığını söyleyen bir kadının, "Emin bey, Şefika Doğanay adına yatırdığınız taksidi bir kuruş eksik. Bunu ödemeniz gerekiyor. Değilse onay veremiyorum. Lütfen bankaya geri giderek bu 1 kuruşu hesaba yatırır mısınız?" sözleri ile hayatının şokunu yaşadı. Kadının ısrarı üzerinde ilçede bulunan bankaya geri dönen Şencan, banka görevlisine durumu anlatarak hesaba 1 kuruş yatırması gerektiğini belirtti. Banka görevlisi ise 1 kuruşu yatıramayacağını söylemesi üzerine Şencan, ikinci şoku yaşadı.Bunun üzerine kendisini Defterdarlıktan aradığını söyleyen memuru tekrar arayan Şencan, "Ben size o zaman bir IBAN numarası gönderiyorum. Siz o IBAN numarasına 1 kuruşu havale edin" cevabını aldı. Bunun üzerine banka görevlisinden verilen hesaba 1 kuruş havale isteyen Şencan’ın isteği bu kez kabul edildi. 1 kuruş parayı ödeyerek geri dönen Şencan, 100 kilometreye yakın yol kat etti. 1 kuruşluk şoka bir yandan sitem eden diğer yandan da tebessüm eden Şencan, "Engelli komşumun işleri ile ben ilgileniyorum. Dün de yatırılması gereken parası vardı. Aksu’da bir banka şubesine gittim. İstenilen parayı yatırdım. Daha sonra dekontlarını alarak eve döndüm. Evde telefonum çaldı" dedi.Şencan, çalan telefondan sonra yaşadıklarını ise şöyle anlattı:"Arayan kişi Antalya Defterdarlığı muhasebe memuru olduğunu söyledi. Parayı 1 kuruş eksik yatırdığımı söyledi. 'Bunu yatırmanız gerekir' dedi. Ben de tamam dedim ve banka şubesine geri geldim. Banka görevlileri parayı tam aldıklarını ve borcumuzun gözükmediğini söylediler. Ben de durumu beni arayan memura ilettim. Bana IBAN göndereceğini söyledi. IBAN numarası gönderdi. Ben de verilen hesap numarasına 1 kuruş havale ederek evime geri döndüm. Devletimizin bir kuruşuna sahip çıkması hoşuma gitti. Bana gelen telefon ile hayatımın 1 kuruşluk şokunu yaşadım."Olayı öğrenen 2/B arazisinin sahibi Şefika Doğanay da olanlara inanamadı. Doğanay, "Beyim engelli olduğu için için yol bilmiyor, sokak bilmiyor. 2/B borcunu yatırması için komşumuz Emin beye rica ettik bankaya gitti borcu yatırdı. Eve gelince '1 kuruş borcunuz var yatırmamışsınız diye' aramışlar, bunun üzerine tekrar bankaya gitti" dedi.İHA