- Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen havalimanı transfer aracı 2 araca çarptı. Kazada 1’i Alman turist olmak üzere 4 kişi yaralandı.Kaza Sorgun Otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya’dan aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu yolcuları Antalya Havalimanına götürmekte olan Ahmet D.’nin kullandığı 07 ABN 609 plakalı transfer aracı, Sorgun Bulvarı’ndan çevreyoluna çıkmakta olan Veli E.’nin kullandığı 07 LY 539 ve Osman Kara’nın kullandığı 07 ABC 586 plakalı araçlara çarptı. Araçların hurdaya döndüğü feci kazada otomobil sürücüleri Osman K. ve Veli E. otomobilde yolcu olarak bulunan Esra K. ile transfer aracında bulunan Mechthilde Flamm isimli Alman uyruklu turist yaralandı. Manavgat’ta çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken transfer aracının kırmızı ışık ihlali yaptığı görüldü.Öte yandan yerli ve yabancı yolcular uzun süre olay yerinde bekledikten sonra taksilerle havalimanına gönderildi.İHA