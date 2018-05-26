Manavgat ilçesinde kiraladığı araçla Isparta’ya gitmek için yola çıkan sürücü 300 metre gitmeden kaza yaptı.Kaza, Sarılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hacı Ü. idaresindeki 07 AAG 154 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptıktan sonra ters döndü.Kazada otomobil sürücüsü Hacı Ü. ile otomobilde bulunan Mustafa Ö. ve Muhammet G. yaralandı. Ambulans ile Side Özel Anadolu Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.İHA