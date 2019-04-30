Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde jandarma ekiplerince bir araçta ele geçirilen 10 kınalı keklik doğaya bırakılırken, keklikleri avlayan 2 kişiye para cezası verildi.Nurhak İlçe Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Kullar Mahallesi girişinde yaptıkları yol uygulamasında, durdurdukları bir araçta 10 kınalı keklik ile keklik yakalamak için kullanılan çok sayıda tuzak ele geçirdi.Keklikler ve av malzemesine el koyan ekipler, M.Y. ile Z.E'ye 13 bin lira ceza kesti.Göksun Av Koruma ve Milli Parklar İşletme Şefliğine teslim edilen keklikler, doğaya salındı.KAHRAMANMARAŞ (AA) -