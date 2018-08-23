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Kimyasal gübreye karşı kompost

Kimyasal gübreye karşı kompost
TÜRKİYE
G.Tarihi: 23.08.2018 12:53
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Isparta Düğün Salonları
  - Kimyasal gübreye karşı kompost   
 
- Muratpaşa Belediyesi, kimyasal gübrelere karşı bahçe ve dal atıklarından kompost gübre üretiyor. Üretilen kompost gübre, park ve bahçelerde kullanılıyor.   
  Parklardan, site ve apartmanların bahçelerinden çıkan bahçe-dal atıklarını kompost gübreye dönüştüren Muratpaşa Belediyesi, doğa ve yeraltı su kaynakları için tehdit oluşturan kimyasal gübrelere karşı, kompost gübre üretip, park ve bahçelerinde kullanıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Ermenek Mahallesi’ndeki kompost üretim tesisinde, 3 yıldır devam eden uygulama kapsamında toplam bin 440 ton kompost gübre üretildi. Üretilen bu kompost gübre, kentin park ve bahçelerinde kullanılıyor. 

  Nasıl yapılıyor? 
  Organik atıkların, doğal süreçler sayesinde faydalı ve değerli kaynağa dönüştürülmesini amaçlayan süreçte, toplanan bahçe ve dal atıkları, özel makineler aracılığıyla parçalanıp, öğütülüyor. Daha sonra katkı maddesi ve hayvan gübresiyle karıştırılıyor. Atıkların kompost gübreye dönüşümü yaklaşık 8-12 ay sürüyor. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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