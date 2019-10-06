Kılıçdaroğlu'ndan Bahriye Üçok paylaşımı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıma mücadelesini, her türlü tehdit ve baskıya rağmen canı pahasına kararlılıkla sürdüren Bahriye Üçok'u saygı ve minnetle andığını" ifade etti.