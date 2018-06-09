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Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi

Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi 
  - Elektrik kesildi, gerginlik çıktı 
  - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 
  - " Sesimizi sözümüzü kesemeyecekler. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni diğer partiler gibi düşünmesin. " 
  - "7 düvele pabuç bırakmayan bu parti, bugünün asalaklarına asla izin vermeyecek”   

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlediği toplantıda elektrik zaman zaman kesilince gerginlik yaşandı. Mikrofon sesi de kapanınca gerilen Başkan Kılıçdaroğlu, “7 düvele pabuç bırakmayan bu parti, bugünün asalaklarına asla izin vermeyecek” dedi. 
  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manavgat’a gelerek kanaat önderleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve turizmcilerle buluştu. Manavgat Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, CHP’nin program ve hedeflerini anlattı. Toplantı öncesi ve Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında salonda yaklaşık 10 kez elektrik kesildi. Kısa süreli elektrik kesintilerinin ardından kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu’nun konuşması sırasında da elektrik kesintileri devam etti. Sık yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle zor anlar yaşayan Kılıçdaroğlu, “Sesimizi sözümüzü  kesemeyecekler. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni diğer partiler gibi düşünmesin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kökünde Kuvay-i Milliye vardır. Yedi düvele pabuç bırakmayan bu parti bugünün asalaklarına asla pabuç bırakmayacaktır. Demokrasisi güçlü bir ülke  istiyorum. Kadın erkek eşitliği, yargı bağımsızlığı istiyorum. Medya özgürlüğü istiyorum" dedi. 
 
  “Her alanda üretim olmalı” 
  Dertleri anlatmayacağını ifade eden Başkan Kılıçdaroğlu, “Ben sizlere ‘Bu dertlerden nasıl kurabiliriz?’ onu anlatacağım. Bu sorunu aşmanın birinci yolu, izlenen ekonomik politikanın değişmesi lazım. Beton ekonomisinden üretim ekonomisine geçmemiz lazım. Bir ülke üretmiyorsa, sadece tüketici konumunda kalır. Ne üreteceğiz? Çiftçi tarlada, sanayici fabrikada, sanatçı sanat üretecek. Hayatın her alanında üretim olmalı. Eğer üretirsek, herkes kazanır. Neyi üreteceğiz? Eğer geleneksel ürün üretmeye devam edersek, Türkiye geriye gider. Ama katma değeri yüksek bir ürün üretirsek, dünyada saygınlığımız olur” dedi. 
 
  “Akademisyenler görevine geri dönecek” 
  Türkiye’nin ekonomide büyük değişim ve dönüşümler yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Başkan Kılıçdaroğlu, “Bunu yapmazsanız kalkınamazsınız. İnsanoğlu tekerleği 3 milyon yıl sonra buluyor. Şimdi her saniyede birden fazla buluş var.  Teknolojide olağanüstü bir gelişme var. Nano teknolojide büyük ilerlemeler kaydediliyor. Biz neresindeyiz bu işin?  Bir bildiriye imza attı diye aldık hocayı kapının önüne koyduk. Büyür mü Türkiye? 12 Eylül’de bu oldu. Askerler yaptılar. 12 Mart’ta bu oldu. Askerler yaptılar. Şimdi 20 Temmuz darbesinden sonra sivil bir hükümet yapıyor. Niye? bildireye imza attı Bir akademisyen istediği gibi düşünür. Katılırsınız ya da katılmasınız. Ama onu işinden atamasınız. Söz verdim gittiğim her yerde. 24 Haziran’ı başarıyla atlatalım. O akademisyenlerinin tamamını üniversitelerine onurlarıyla, şerefleriyle tekrar göndereceğiz. Bilgiden daha değerli olan ne vardır? İnançlı insanlarımız da şunu sakın unutmasınlar. Hz. Muhammed der ki, ‘Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir.’ Sen gidiyorsun insanın elinden ekmeğini alıyorsun. KHK ile işlerinden alınan bir kişi hariç işlerine geri göndereceğiz. İbrahim Kaboğlu’nu CHP’ye milletvekili yapacağız. Dünyanın en saygın anayasa hukukçularından biridir. Fransa’da da ders veriyordu. Yurt dışında Ana yasa hukuku dersi veriyordu. Üniversiteden attılar, pasaportuna el koydular gidip ders vermesin diye” dedi. 
 
  “Başkalarının çıkarlarını düşünüyorlar” 
  7-8 yıl önce kendi kendine yeten ülkeden biri olduklarını vurgulayan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, “126 ülkeden tarım ürünü ithal ediyoruz. Niye ithal ediyoruz? Hangi gerekçeyle? Size bir sır vereyim. Bu ülkenin tarım bakanı, Fransa tarımına yaptığı katkılar nedeniyle şövalye nişanı aldı. Sen Türkiye Cumhuriyeti tarımına katkı sağlamalısın. Sen buradaki çiftçiyi eziyorsunuz, parayı oraya ödüyorsunuz. Bizim ülkemizin çıkarlarını değil de başkalarının çıkarlarını sağlayan kişileri desteklemememiz gerekiyor” dedi. 
 
  “Kaybeden Türk Lirası” 
  Kılıçdaroğlu: “Her şeye zam geldiği söyleniyor. Dış güçlerin oyunu diyorlar. Ne oyunu? Dolar yükseldi diyorlar. Dolar yerinde duruyor. Türk lirası değer kaybediyor. Kaybeden Türk Lirası. Eğer ekonomide her şeyi dolara bağlayıp, Türk Lirasını 2.sınıfa getirirseniz değer kaybeder. Türk lirasına güven yok.  Bu yıl 240 milyar dolar paraya ihtiyaçları var. Borç ödeyecekler. Ne yapıldı bu borçla?.” 
 
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İHA
                                         
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