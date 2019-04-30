Kepez'den Ramazan öncesi denetim

Kepez Belediyesince başta ekmek olmak üzere unlu mamul üretimi yapan işletmelere denetim yapıldı.

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek fırınlarına ve unlu mamul üretimi yapan işletmelere yönelik gerçekleştirdiği periyodik denetimlerini Ramazan ayı öncesi sıklaştırdı.

Ekipler, sağlıklı ve standartlara uygun gıda tüketimi için ekmek ve unlu mamul üretimi ile satışının yapıldığı işletmelerde, ürünlerin gramaj, hijyen ve etiket kontrollerini gerçekleştiriyor.

Denetimler sırasında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının belirlemiş olduğu normlara uymayan 3 işletme hakkında işlem yapıldı.



ANTALYA (AA) -

