Kepez'de Yeni Cami’nin temelleri atıldı

Kepez'de Yeni Cami’nin temelleri atıldı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 15.07.2018 14:22
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Isparta Düğün Salonları
  - Kepez'de Yeni Cami’nin temelleri atıldı   
 
 Kepez Belediyesi, mahalle sakinleri ve hayırsever işbirliği ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne yapılacak olan Yeni Cami’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.   
  Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yeni Cami Temel atma törenine Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Müftüsü Osman Artan, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, mahalle muhtarları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki değişimin Kepez’deki değişimin küçük bir örneği olduğunu belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Görev yıllarımız içerisinde birçok değişimin ve gelişimin olduğunu görmekteyiz. 2009 yılında göreve geldiğimiz de bütün mahalle gecekonduyla dolu idi. Mülkiyet sorununu çözme noktasında hemşehrilerimize verdiğimiz sözü yerine getirmek için kolları sıvadık. Mülkiyet sorunlarını çözdük ve söz verdiğimiz gibi tapuları verdik. Hemşehrilerimizin kat artışı ile ilgili taleplerini de söz verdiğimiz gibi karşıladık. Bu bölgede daha nitelik konutlar yapabilme imkanını da böylece sağlamış olduk“dedi. 

  “İkinci büyük spor salonu Mehmet Akif’e “ 
  Göreve başladıkları ilk yıl yol yapım çalışmalarına ilk olarak Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nden başladıklarını hatırlatan Başkan Tütüncü, “Modern yapılaşma ile beraber parklar, bahçeler, semt spor sahaları, pazar yeri kazandırdık. Bölgeye spor sahası kazandırma sözümüz vardı. Bunu da Gençlik Spor İl Bakanlığımız işbirliği ile ilçemizin ikinci büyük spor salonunu da Mehmet Akif Mahallemize kazandırdık. Ve burası binlerce yavrumuza kurs veren bir spor merkezi haline geldi. Muhtarımız, pazar dedi yaptık. Muhtarımız, okul dedi inşaatını başlattık. Alt yapıyı tamamladık ve ardından yollarımızı açtık. Bütün sokaklara sıcak asfalt döktük.” diye konuştu. 
  Şehri değiştirirken ve dönüştürürken bir yandan da o şehre hizmet edecek sosyal donatıların yenilenmesi gerektiğine değinen Tütüncü, “Eğer okullar eskimiş ise okulların yerine yeni okullar yapmalıyız. Parklar, bahçeler, spor sahaları eskimiş ise onların yerine yenilerini inşa etmeliyiz. İbadethanelerde bizim hayatımızın merkezi, bizim ışık merkezlerimiz olduğu için bu değişim ve dönüşüm de ibadethanelerimiz ve camilerimizi de yenilememiz gerekli diye düşündük. 2009 yılındaki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ile 2018 yılındaki Mehmet Akif Ersoy beyaz ve siyahla ayrılmış ise o halde mabetlerimizi ve camilerimizi yenileyerek onları da bir dönüşüme tutmalıydık. Güzelleşen ve modernleşen mahallenin camisi de daha güzel olmalıydı. Arsa tahsisi ve mimari çizimleri belediyemiz tarafından yapılan camimiz belediye, mahalle sakinleri ve hayırseverler işbirliğiyle inşaa edilecek.  Yakında ilçemizde eskiyen birçok caminin yenilenmesi çalışmalarını da yerine getireceğiz.”dedi. 
  Kepez İlçe Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek’de, bir projenin etrafında bir çok kurumun bir aya gelerek katkı koymasının önemine değinerek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından, butona basılması ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yeni Cami’nin temelleri atıldı. 

  Cami yenileme çalışmaları 
  Belediye, hayırsever eliyle gerçekleştirilen cami yenileme çalışmasının ilk uygulaması Düdenbaşı Mahallesi’ndeki Konyalılar Camiin de yapıldı. 1979 yılında yapılan cami gecekondu yerini çok katlı binaların alması üzerine talebi taşıyamaz hale gelmişti. Hizmet ömrünü tamamlayan camilerin yenilenmesi projesinin ikincisi de Düdenbaşı Mahallesi gibi aynı kentsel dönüşümü yaşayan   Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde gerçekleştiriliyor. Sütçüler Yeni Cami 1980 yılında yapılmıştı. 
 
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İHA
                                         
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