Kepez Yaz Spor Okulları açıldı

Kepez Yaz Spor Okulları açıldı
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Isparta Düğün Salonları
 
  - Kepez Yaz Spor Okulları açıldı   
 
- Kepez Belediyesi’nin çocuklara spor bilincini aşılamak ve sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı ‘Yaz Spor Okulları’ törenle açıldı.   
  Kepez Belediyesi’nin ‘Yaz Spor Okulları’ kapılarını çocuk ve gençlere araladı.  Turgut Özal Spor Salonu’nda düzenlenen açılış törenine Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, Gençlik Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Kepez Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, meclis üyeleri, muhtarlar,  Kepez Yaz Spor Okulu öğrencileri ve velileri katıldı. Kepez Yaz Spor Okullarının açılış törenine katılan Kepez Engelliler Mehter Takımı ve Yenikapı Çocuk ve Gençlik Orkestrası, muhteşem bir konser verdi. 
 
 Ünlüoğlu: “Spor yaşam biçimi olmalı” 
 Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, “Çocuklarımıza en güzel ve en iyi eğitimi vermek bizlerin görevi. Çocuklarımızı okula gönderiyoruz, ancak onlara spor yapma imkanı sağlamakta bizlerin en büyük görevi. Kötü alışkanlıklardan kurtulmanın tek yolu spordur. Gelişmiş ülkelere baktığımızda gelişmişlik gösteren en büyük unsurlar, spor ve sanattır. Spor ve sanat yapan ülkeler her zaman en önde olmuşlardır. İnsanın kendisini en iyi hissetmesinin yolu spordan geçer. Bizde çocuklarımızın spor yaparak, kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacağız. Sporun çocuklarımızın yaşam biçimi olmasını sağlamak istiyoruz. Biz çocuklarımıza öz güven vererek, onların hayatta başarılı olmalarını istiyoruz. Çocuklarımıza iki ay boyunca en iyi eğitimi vereceğimize söz veriyorum. Bu tesisleri bizlere kazandıran değerli başkanımız Hakan Tütüncü’ye de teşekkür ediyorum” dedi. 
 
 Hacıcaferoğlu: “Belediye başkanımıza teşekkürler” 
 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü  Burhanettin Hacıcaferoğlu da, “Kepez’i spor kenti yapan, eğitimin sporla desteklenmesi gerektiğine inanan ve her şeyden önce spora ve gençliğe yatırım yapan   belediye başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Güçlü Türkiye güçlü gelecek ancak siz çocuklarımızın güzel eğitimi ile olacaktır. Biz çocuklarımızın sadece dört duvar arasında eğitilmesini değil, onların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimleri ile birlikte daha iyi bir geleceğe sahip olacaklarına inanıyorum” diye konuştu. 
 
 Tütüncü: “En değerli varlıklarımız çocuklarımız” 
 Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise, spor okulları sezon açılışının hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Tütüncü, çocuklara güzel ve anlamlı bir yaz tatilini hep beraber hazırladıklarını belirterek, çocuklara ‘Güzel bir yaz tatiline hazır mısınız ?’ diye sordu. Anne ve babalara da seslenen Başkan Tütüncü, “Hepimizin hayatında en değerli varlık çocuklarımızdır. Çocuklarımız mutlu olduğunda hepimiz kendimizi çok mutlu hissetmez miyiz? Bizim yapmaya çalıştığımız mutlukları büyütmek. Yavrularımızı geleceğe sağlıklı bir şekilde taşıya bilmek. Onları sokağın kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışmak. Toplum için iyi bir insan olmaya, anne ve babaları için iyi birer evlat, devletimiz ve milletimiz içinde iyi bir yurttaş, iyi bir vatandaş olmaya teşvik edebilmek. Bu spor okulunun en büyük amacı bu Kepez Belediyesi Spor Okulları her  yıl güçlenerek yolculuğuna devam ediyor. Bu yıl 10 ayrı branşta 4 bin 400 öğrencimiz kayıt oldu. Bu Kepez Belediyesi tarihinde bir rekor. Bu rekoru biz sizlerle birlikte kırdık. İsteyen her öğrencimize de Kepez Belediye Spor Kulübü olarak, servis imkanı sağladık. 4 bin 400 çocuğu evinden alıp, evine bırakacak imkanlara sahip bir Kepez Belediyesi ve bir Kepez Belediyesi Spor Kulübü var. Bizim hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine layık. Çocuklarımız için her şeyin en iyisini yaptık, yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.  Her şey Kepez için” dedi. 
 
 “Kepez’in çocukları her şeyin en iyisini hak ediyor” 
  Kendisinin de çocukluk ve gençlik zamanlarının Kepez’de geçtiğini hatırlatan Başkan Tütüncü, yaz tatili geldiğinde futbol okuluna gitmeyi çok arzu ettiğini belirterek, “O zaman böyle imkanlar yoktu.  Belediyeler böyle işler yapmazdı. Biz o gün çok istediğimiz çok arzu ettiğimiz bu spor okullarına kavuşamamıştık. Bizim kavuşamadığımız o imkanları biz sevgili yavrularımıza sunuyoruz. Helali hoş olsun. Kepez’in çocukları her şeyin en iyisini hak ediyor” diye konuştu. 
 
 Özgödek: “Anne ve babaları kutluyorum” 
 Kepez İlçe Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek de, bir çocuğun hayatının eğitim ve spor olmak üzere iki önemli kısımdan oluştuğuna değindi. Kaymakam Özgödek, “Eğitim ve spor olmadan olmaz. Anne ve babaları, çocuklarını buraya yönlendirdikleri için yürekten tebrik ediyorum. Biz sizlerin sayesinde geleceğimiz çok daha güzel görebiliyoruz.  Sizlerin sağlıklı bir nesil olarak yetişmeniz, mutluluk ve istikbaliniz bizler için çok önemli” dedi. 
 Konuşmaların ardından Kepez Yaz Spor Okulu’nun açılışı gerçekleştirildi. 
 
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İHA
                                         
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