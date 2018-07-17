Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Projesi’nde hak sahiplerine verilecek konutların bina duvarları örülmeye başladı.Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Kepez-Santral de çalışmalar devam ediyor. Türkiye’ye model olan Kepez- Santral Kentsel Dönüşüm Projesi’nde hak sahiplerine verilecek dairelerin karkas yapıları yüzde 70 oranında tamamlandı. Belediye şirketi ANTEPE tarafından yürütülen projede 10’uncu kata yükselen blokların bir yandan da duvarları örülüyor. Antalya’nın en prestijli yaşam alanlarından biri haline gelecek projede bin 500 kişilik işçi kadrosu gece-gündüz çalışıyor.Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi’nde öncelikli olarak 3 bin 265 hak sahibine ait 5 bin 73 dairelerin inşaatı yapılıyor. Kepez Santral alanı ile ilgili yönetim planı da onaylandı. 2019 Şubat ayı içerisinde bütün hak sahiplerine tapularının teslim edilmesi hedefleniyor. Proje ile hak sahiplerinin mülkleri şimdiden 3 kat değerlendi. Ayrıca hak sahiplerine ödenen aylık 600 TL olan kira yardımı da 750 TL’ye yükseltilecek. Dünya çapındaki Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Projesi ile Antalya’da toplam 19 bin konutluk geleceğe miras bir şehir oluşturuluyor. Ekonomik büyüklüğü yaklaşık olarak 8 milyar TL olan projenin, hak sahibi konutları hariç kalan kısmının da 8 yılda bitirilmesi planlanıyor.Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Projesi, pek çok sosyal alanı bir arada barındırıyor. İçinden geçen raylı sistemi, akıllı uygulamaları, meydanları, göletleri, müzeleri, yeşil alanları, çocuk parkları, alışveriş alanları, yarı açık pasaj alanları, camiler, okullar, hastane, pazar alanlarıyla Antalya, son derece modern ve konforlu bir yaşam alanına kavuşacak.İHA