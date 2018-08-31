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Kepez’in Uluslararası festivaline muhteşem gala

Kepez’in Uluslararası festivaline muhteşem gala
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - Kepez’in Uluslararası festivaline muhteşem gala   
 
) - Kepez Belediyesi’nin Antalya’ya renk katan 4. Uluslararası Folklor Festivali’nin galası muhteşem bir görsel şölenle yapıldı.   
 Kepez Belediyesi’nin bu yıl 4.sünü düzenlediği Uluslararası Folklor Festivali’nin galası, DokumaPark’ta gerçekleştirildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün eşi Ayşe Tütüncü ile birlikte izlediği festival galasına, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, belediye bürokratları, AK Parti temsilcileri ve çok sayıda Antalyalı katıldı. Dünyanın dört bir yanından gelen 16 yabancı ülke ile Türkiye’nin her yöresinden 14 halk dansları ve müzik topluluğunun katıldığı festivalin galasında, tüm katılımcılar kültürlerini yansıtan gösteriler sundular. 
  
 Kepez’e yakışır festival 
 Uluslararası Folklor Festivali’nin galasında konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez’in 600 bine yaklaşan nüfusuyla Antalya’nın en büyük ilçesi olduğunu hatırlatarak, 80 ilden gelenlerin kardeşçe yaşadığı bir şehir meydana getirdiklerini söyledi. Dünyada yerel kültürlerin ön plana çıkartılması üzerine Kepez’e yakışır güzel bir festival hayal ettiklerini belirten Başkan Tütüncü, bu organizasyonu her yıl büyüterek dünya kültürlerini bir araya getirdiklerini kaydetti. 
 
 “Festivali şehre yaydık” 
 Festival kapsamındaki gösterileri şehrin her tarafına yaymak için çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Tütüncü, mahallelerdeki sahnelerde yerel halka, Cumhuriyet Meydanı gösterimiyle de yabancı tatilcilere hitap edildiğini belirtti. Güzel, heyecanlı, eğlenceli bir kültür sanat organizasyonunu Antalya’ya kazandırdıklarını belirten Tütüncü, “Kepez’i, Antalya’yı çok seviyoruz ve daha yapacak çok işimiz var diyoruz. Kültür ve sanatın merkezi Kepez’den sesimizin ulaştığı tüm dostlarımıza saygılarımızı arz ediyorum” dedi. Gösterilerin yapıldığı kültürler buluşması Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün ve belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlandı. 
 
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İHA                                
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ISPARTA HABER
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