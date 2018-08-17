Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nde yetişen gençlerden oluşan erkek su topu takımı, Mersin’de düzenlenen U17 Erkekler Bölgesel Lig müsabakalarında Kepez’i ve Antalya’yı temsil edecek.Kepez Belediyesi’nin hizmete açtığı Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu’nda yetişen ve 11 - 16 yaş grubundaki gençler, Kepez Belediyespor’un su topu takımında yer alıyor. Kendilerinden yaşça büyük diğer sutopu takımlarıyla karşılaşmalara çıkacak “Kepez’in Sutopu Kaplanları” ilk resmi müsabakalarına çıkmak üzere Mersin’e gitti. 17-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek müsabakalarda tüm takımlar toplamda dört maça çıkacak. Kepez’in Sutopu Kaplanları’nın karşılaşacakları takımlar sırasıyla şöyle; Selçuklu Belediye, Kayseri Gençlik Hizmetleri., Palacı Gençlik, Bursa BŞB.Sporcu gençler için her türlü imkanı oluşturmaya ve onlara en iyi şartlarda eğitim vermeye çalıştıklarını belirten Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, “Kepezimizde bir ilki yaşıyoruz. Modern tesislerimizde yetiştirdiğimiz su topu takımımızdaki çocuklarımız Bölgesel Lig’lerde Kepezimizi ve Antalya’mızı temsil ediyor. Bu bize gurur veriyor, su topu takımımıza güveniyorum ve tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi.İHA