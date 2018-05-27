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Kepez’in edebiyat yarışmasına büyük ilgi

Kepez’in edebiyat yarışmasına büyük ilgi
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - Kepez’in edebiyat yarışmasına büyük ilgi   
 
 Kepez Belediyesinin, hikâye türünde, 4. düzenlediği ve 485 başvurunun olduğu Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nda ödül alan isimler belli oldu. Bu yıl çocuk ve şehir temasında düzenlenen edebiyat yarışmasının ödül törenine ise konser veren çocukların sahne performansı damga vurdu.   
  Kepez Belediyesi Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülleri’nin 4.’sü sonuçlandı. Seçici kurul, bu yılkı konusu hikâye türünde ‘çocuk ve şehir’ olan yarışmanın birincilik ödülünü, ‘Ruhumun Çocuğu’ eseri ile Sinan Semiz’e verdi. 
  Türkiye’nin değişik illerinden, İspanya, Almanya ve Azerbaycan’da 485 başvurunun olduğu yarışmanın ödül töreni Erdem Bayazıt Kültür Merkezi sahnesinde yapıldı. Törene Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile çok sayıda edebiyatsever katıldı. 
  
 Çocuklardan muhteşem konser 
  Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülleri’nin bu yıl ki teması ‘çocuk ve şehir’ olunca ödül töreninde sahne çocukların oldu.  Kepez Belediyesinin 4. Müzik Ödülleri 1. Beyza Başpınar, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirlerinden bestelenen ‘Beni affet’ ve Leyla Ela Gözlü Bir Çöl Ahusu eserlerini seslendirdi. 
  Daha sonra Antalyalı Roman müzisyenlerin çocuklarından oluşan Yeni Kapı Roman Çocukları Orkestrası, muhteşem bir konser verdi. Roman çocuklarının sahne performansı büyük alkış aldı. 
  Ödül töreninde sahneye son olarak ulusal ve uluslararası birçok etkinlikte Antalya’yı başarılı şekilde temsil eden Kepez Belediyesi Çocuk ve Senfoni Orkestrası çıktı. Şef Engin Beslek yönetimindeki orkestranın mini konseri, izleyicilerin beğenisi aldı. 
 
  Kepez’de müzik, edebiyat ve mimarlık yarışması 
  Konserlerin ardından Belediye Başkan Hakan Tütüncü, “2014 yerel seçimlerine hazırlanırken projelerimiz içerisinde 3 tanesi çok anlamlı ve önemliydi. Bu projeler, ulusal düzeyde yapacağımız müzik, Turgut Cansever adına mimarlık ve Ahmet Hamdi Tanpınar adına edebiyat yarışmalarıydı. Bu yarışmalarımızın bu yıl dördüncüsünü düzenlemenin mutluluğunu yaşadık” dedi. 
 
  Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması 
  Başkan Hakan Tütüncü, Ahmet Hamdi Tanpınar adına neden edebiyat ödülleri verdiklerini şu şekilde açıkladı: 
  “Ahmet Hamdi Tanpınar 1914-1918 yılları arasında Antalya’da yaşamış ve Antalya Lisesi mezunu ve Türk tarihinin yetiştirdiği en büyük edebiyat üstatlarından birisi. Ama maalesef Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Antalya ile ilgisinin olduğunu 100 kişiye sorduğunuzda tamamı da bilmiyordu. İlk belediye başkanı olduğumda 2009’da Tanpınar’la ilgili Antalya’da ne var diye baktığımda mezun olduğu Antalya Lisesi’nin güneyinde daracık sokağın kirli ve paslı tabelasında Ahmet Hamdi Tanpınar yazdığını gördüm. Varsak’ta inşa ettiğimiz kültür merkezine Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ismini verdik.  Arkasından Tanpınar adına bir edebiyat yarışması düzenlemenin doğru olacağını düşündük. 4 yıldan beri her yıl farklı bir temayla edebiyat yarışması düzenliyoruz.” 
 
  “Okyanusa şişe içerisinde mektup bıraktık” 
  Edebiyat yarışmasına ilginin artığını belirten Tütüncü, “İnanıyorum ki, giderek büyüyen bu yarışma bir süre sonra şehir hafızasında çok önemli izler taşıyan bir edebiyat etkinliği olarak anılacak. Belki 14. senesinde, belki 24. senesinde zenginleştirilmiş bir edebiyat yarışmasına şehrimiz ev sahipliği yapacak. Bu beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Edebiyatçıları bir araya getirmek ya da yılda bir kez böyle yarışma düzenlemek ve yarışmaya katılan eserleri kitaplaştırmak bana bir şişenin içerisine yazılmış, okyanusun ortasında fırlatılmış mektuplar gibi geliyor. O mektup kıymetlidir. Çünkü Okyanusa şişenin içerisinde bırakılan bir mektup günün birinde birilerinin eline geçecek ve okunacak. Edebiyat yarışmamız, ülkemizin tarihinde yıllar içerisinde zenginleşerek büyüyen ve edebiyat muhitleri için çok önemli fırsatlar ortaya koyan güzel bir edebiyat yarışması olur. 81 ilden gelen eserlerin dışında İspanya, Almanya ve Azerbaycan’dan da eserler katılmış. İşin doğrusu çok mutlu oldum. 485 eser katılmış. 485 eseri gönderenlere teşekkür ederim. Onlar eliyle bu yarışma büyüyecek ve ileriye gidecek.” 
 
  Onur ödülü Tuncer Günay’a 
  Başkan Hakan Tütüncü, konuşmasının ardından yarışmanın jüri üyelerine plaket, eğitimci, araştırmacı ve yazar Tuncer Günay’a onur ödülünü verdi. 
  Kaymakam Hamdullah Suphi Özgödek, meclis üyeleri de yarışmada ilk üçe giren eserlerin sahiplerine plaketlerini ve katılım belgelerini sundu. 
  Kepez Belediyesi 4.Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nda 1. esere 5 bin TL, 2.esere 4 bin TL, 3. esere 3 bin TL, teşvik alan esere de 2 bin TL para ödülü verildi. 
  Ödül töreninin ardından yarışmaya katılan eserlerin yer aldığı kitap, davetlilere hediye edildi. 
 
  Kepez Belediyesi 4.Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması sonuçları: 
  1.Eser: Ruhumun Çocuğu, Mustafa Tokat (Antalya) 
  2.Eser: Şahit, Hasan Özgür Yetiştirici (Konya) 
  3. Eser: Alya, Sinan Semiz (Bursa) 
  Teşvik Ödülü: Şehr-i Muhayyel, Müberra Çil (Aydın) 
  Onur Ödülü: Eğitimci, araştırmacı ve yazar Tuncer Günay 

İHA                   
 
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