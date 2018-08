- Antalya’da ‘Hayallerim Kitapla Hayatım Cami ile Güzel’ projesi kapsamında her camiye kütüphane yapılmasını öngören projenin uygulamasına başlandı. Proje kapsamında Alanyalılar Cami’ne yapılan kütüphanenin açılışı da çocuklarla beraber gerçekleştirildi.Kepez Belediyesi ve Kepez İlçe Müftülüğü arasında geçtiğimiz ay imzalanan ‘Hayallerim Kitapla Hayatım Cami ile Güzel’ projesi hayata geçirildi. Her camiye çocuk kütüphanesi yapılmasını öngören projenin ilk adımı Alanyalılar Cami’nde atıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya İl Müftüsü Osman Artan ve Kepez İlçe Müftüsü Mustafa Şimşek, çocukların mutluluğuna ortak oldu.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez’deki 200’den fazla camiye kazandıracakları çocuk kütüphanesi projesinin ilk etabında 13 camide kütüphanenin kurulduğunu açıkladı. Camilerimizin daha çok çocuklara hitap etmesini istediklerini belirten Tütüncü, Antalya için örnek bir proje başlattıklarını söyledi.Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çocuklara hitap eden birçok yayınından istifade ettiklerini belirten Başkan Tütüncü, zaman içinde kitapları yenileyeceklerini ve yenilerini ekleyeceklerini söyledi. Amaçlarının dinin özüne uygun olarak çocuklarımızı zenginleştirebilmek olduğunu belirten Tütüncü, “Dinimizin ilk emri ‘oku’. Çocuklarımızın okuma sevgisini geliştirirsek, daha iyi bir vatan evladı olma noktasında onları teşvik etmiş oluruz” dediKepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve ekibine teşekkür ederek sözlerine başlayan İl Müftüsü Osman Artan ise, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak istediklerini söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından faydalandıklarını belirten Artan, “Burada emanet kitap alıp okuyacaklar. Değişik hediyeler de vereceğiz. Başkan Tütüncü, müftülüğümüzle beraber bu projeye el attılar. Çocuklarımız aldıkları bilgilerle, memleketini seven gençler olarak yetişeceklerdir” diye konuştu.Yaz kuran kursu öğrencileri, konuşmaların ardından kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için yapılan kütüphanede ki kitapları incelediler.İHA